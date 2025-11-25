Proviisori Jenni Sainion mukaan moni marssiikin edelleen apteekkiin hakemaan apua väsymykseensä rautalisästä.
Rautalisää ei kuitenkaan koskaan saisi aloittaa ilman, että tietää oman rauta-arvonsa.
– Somessa kiertää vinkkejä, että rautaa voisi nauttia purkista mielin määrin, vaikka ei olisikaan todettua raudanpuutetta. Tällaista en koskaan suosittele.
– Jos elimistön rauta-arvo nousee liian korkeaksi, voi se vaurioittaa maksaa, haimaa ja sydäntä.
Lue myös:
Suomalaisilla iso harhaluulo raudasta
Monille tuntematon geenivirhe lisää riskiä
Osalla riski liialliseen raudansaantiin on normaaliakin suurempi.
– Noin 10 prosentilla on geenivirhe, joka johtaa elimistön ottamaan liikaa rautaa vastaan. Koska rautaa saadaan jo ravinnosta paljon, eikä se poistu elimistöstä kovin helposti, on lisäraudan nauttiminen erityinen riski.
Jos Instagram-päivitys ei näy, voit katsoa sen tästä.
Vaikka geenivirhettä ei olisikaan, voi rautaa saada liikaa, jos rautalisän aloittaa mittauttamatta omia arvojaan.
– Liikarauta elimistössä voi aiheuttaa samanlaisia oireita kuin liian vähäinen rauta. Siksi arvo pitäisi aina mittauttaa ennen kuin lisän aloittaa, Sainio painottaa.
Jos lisäraudalle on verikokeiden tulosten perusteella tarvetta, kannattaa rauta-arvot mittauttaa noin 2–6 kuukautta rautakuurin aloittamisesta.
– Elimistö säätelee paljon raudan sisään ottamista. Kun raudasta on vajetta, se ottaa suolistosta sitä enemmän. Jos vajetta ei ole, se ottaa rautaa käyttöönsä vähemmän.
– Aina elimistö ottaa suolistosta rautaa ja jos rautavalmistetta otetaan suuria määriä, päätyy sitä elimistöön väkisinkin.
Arvojen mittauttaminen rautakuurin aloituksen jälkeen on tärkeää siksikin, että jos arvot eivät kohene, on raudan imeytymishäiriön syy selvitettävä.
Katso myös: Mitä myyttejä ja väärinkäsityksiä ravitsemukseen ja ruokaan liittyy?
1:30:50Mitä asiantuntijat sanovat valmisruoista, lisäaineista, sokerista ja erilaisista dieeteistä? Tutkittua tietoa ruoasta tarjoilivat professorit Mikael Fogelholm ja Marina Heinonen sekä yliopistonlehtori Tiina Jääskeläinen Hyvä paha ruoka -tapahtumassa.