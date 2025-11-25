Somestakin tuttu proviisori Jenni Sainio muistuttaa rautalisän riskeistä.

Ferritiinin eli varastoraudan puute on ollut jo vuosien ajan suosittu keskustelunaihe sosiaalisessa mediassa ja medioissa.

Proviisori Jenni Sainion mukaan moni marssiikin edelleen apteekkiin hakemaan apua väsymykseensä rautalisästä.

Rautalisää ei kuitenkaan koskaan saisi aloittaa ilman, että tietää oman rauta-arvonsa.

– Somessa kiertää vinkkejä, että rautaa voisi nauttia purkista mielin määrin, vaikka ei olisikaan todettua raudanpuutetta. Tällaista en koskaan suosittele.

– Jos elimistön rauta-arvo nousee liian korkeaksi, voi se vaurioittaa maksaa, haimaa ja sydäntä.