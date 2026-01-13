Millaisia vaikutuksia on aamupalan väliin jättämisellä?

Huomenta Suomessa keskusteltiin maanantaina aamupalan tärkeydestä. Ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaa muun muassa arvioi pienen aamupalan, kuten banaanin ja kahvikupillisen riittävyyttä.

On kuitenkin olemassa monia, jotka eivät syö aamupalaa lainkaan. Toisille kyse on tottumuksesta, kun taas toiset eivät yksinkertaisesti pysty syömään mitään. Onko aamupalan syömättömyydestä haittaa?

– Monilla se vaikuttaa syömisen hallintaan loppupäivän aikana, Vuorenmaa sanoo ja jatkaa:

– Kun aamuun syntyy heti energiavaje ja nälkää siirretään esimerkiksi kahvilla eteenpäin, käy helposti niin, että iltapäivää kohden mieliteot kasvavat.

Seurauksena ikävä kierre

Samalla nälän ja kylläisyyden havaitseminen ja tulkitseminen voi olla Vuorenmaan mukaan vaikeampaa, jolloin voi tuntua siltä, ettei tule kunnolla kylläiseksi.

– Ikään kuin olisi pohjaton vatsa. Tällöin syömisen säätely on todella haastavaa.

Voi myös olla vaikea hahmottaa, kuinka paljon ravintoa tarvitsee oman energia- ja ravinnontarpeen täyttämiseen. Tällöin saattaa helposti syödä liikaa tai painottaa syömistä epätarkoituksenmukaisiin valintoihin, kuten sokeri- ja hiilihydraattipitoiseen ruokaan.

– Usein mieliteot kohdistuvatkin sellaisiin ruokiin, joista saa nopeasti energiaa: esimerkiksi sokeripitoisiin, hyvin rasvaisiin tai runsaasti suolaa sisältäviin tuotteisiin.

Millainen on hyvä aamupala? Katso yllä olevalta videolta ravitsemusterapeutin haastattelu.