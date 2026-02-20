Tanssii Tähtien Kanssa -tanssinopettaja Kia Lehmuskoski kertoo keskenmenostaan.

Tanssii Tähtien Kanssa -tanssinopettaja Kia Lehmuskoski kertoo surullisia uutisia Instagramissaan. Hän kertoo saaneensa keskenmenon. Hän odotti identtisiä kaksosia.

– Meidän haave oli käymässä toteen, unelma perheestä. Viime vuoden lopussa vihdoin ne kaksi viivaa näkyivät, joita olimme toivoneet jo hetken. Meille selvisi, että odotamme identtisiä kaksosia. Olimme saamassa tuplaonnen, Lehmuskoski kirjoittaa.

Viime viikolla Kialehmuskoski sai kuulla puolisonsa kanssa, että sykkeitä ei enää kuulunut.

– Meidän pienistä oli tullut enkeleitä. Maailma romahti minuuteissa.

Lopuksi Lehmuskoski kertoo, miksi he halusivat kertoa avoimesti suuresta menetyksestään.

– Halusimme jakaa meidän tarinan, koska niin moni muukin joutuu kohtaamaan keskenmenon tai jopa useamman menetyksen ennen kuin unelma voi käydä toteen. Joidenkin kohdalla haave ei edes toteudu.

Hän kuitenkin uskoo, että hänen haaveensa lapsesta vielä joku päivä toteutuu.

– Me emme kuitenkaan luovuta. Me uskomme, että meidän haave vielä toteutuu, Lehmuskoski sanoo.

Kia Lehmuskoski avioitui jalkapalloilija Kimi Lindemanin kanssa vuonna 2023. Kia tapasi aviomiehensä vuonna 2018. Kihloihin he menivät uudenvuodenpäivänä vuonna 2022.