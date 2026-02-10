Suomen suurimman järven, eli Saimaan tavallista matalampi vedenpinta voi hyvinkin vielä jatkaa laskuaan, kertoo Pekka Pouta.

Saimaan rannoilla asustelevat tai mökkiä pitävät ovat saattaneet huomata, että järvivesi on laskenut jo poikkeuksellisen matalalle.

Alhaisen vedenpinnan on pistänyt merkille myös MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

Saimaan vedenkorkeus on noin 30 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskitason alapuolella, kertoo Vesi.fi. Vedenpinta tulee todennäköisesti laskemaan, koska alkukevät on tunnetusti Suomessa kuitenkin vähäsateista aikaa.

– Olemme olleet parin talven ajan suunnilleen Pohjois-Venäjän ilmamassassa. Se on aika kuivaa. Siperiassa tuuli ajelee sitä hötölunta ympäriinsä, niin kuin tänä talvena Suomessa on käynyt, Pouta muistuttaa.

Miten ilmamassa liittyvät Saimaan vedenpinnan korkeuteen? Selvitimme, miksi vedenpinta on päässyt laskemaan ja miltä ensi kevät ja kesä tulee järvirannoilla näyttämään.

– Uskoisin, että miltei kaikki joutuvat siirtämään laitureita tai rakentamaan uudet, Pouta arvioi.