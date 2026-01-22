Ohuen alapilven oikkuja on vaikea ennustaa, mikä hankaloittaa talvipukeutumista.

Talvipukeutuminen saattaa aiheuttaa monille päänvaivaa, sillä illalla katsotut oman paikkakunnan seuraavan aamun lämpötilat saattavat heittää kymmenelläkin asteella.

– Piste-ennusteiden lämpötilat ovat tällä hetkellä aika huttua, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Ilmiön taustalla on Poudan mukaan hyvin hatara ja lähes paperinohut alapilvi, jonka käyttäytymistä on hyvin vaikea ennustaa.

Esimerkiksi idästä puhaltava kuiva ilma saattaa napata Laatokasta kosteutta mukaansa, kuljettaa sitä pilven alle ja tukevoittaa pilveä. Yöllä ilma voi puolestaan jäähtyä, jolloin pilvi muuttuu raskaammaksi ja voi sataa alas kevyenä pakkaslumena.

– Siinä on hirmuinen määrä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen paperinohueen, pieneen alapilveen, emmekä oikeasti osaa ennustaa, miten alapilvi käyttäytyy tällaisissa tilanteissa, avaa Pouta.

Alapilveä voi verrata peittoon ihmisen päällä.

– Se estää lämpöä karkaamasta maanpinnalta, ja jos pilvi häviää, lämpötila voi romahtaa nopeasti yli 10 astetta.

