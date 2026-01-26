Pekka Pouta kertoi Huomenta Suomessa koiriensa Suvin ja Sinin kuulumiset.

Meteorologi Pekka Pouta on tuttu Maikkarin katsojille säälähetyksistä, mutta samoin ovat myös hänen koiransa Sini ja Suvi. Lähdimme kolmikon kanssa ulkoilemaan koirapuistoon, kun Pouta pääsi ennen aamukymmentä töistä kotiin.

Kaksikosta nuorempi Suvi tykkää "painia" muiden koirien kanssa koirapuistossa, kun taas Sini haluaa enemmän haistella ja olla ilman remmiä ulkona.

– Namijuoksua on tehty liian vähän pienemmän kanssa. Isoa sai juoksutettua aika hyvin, Pouta kertoo.

Yllä olevalla videolla pääset katsomaan, millaista namijuoksu on.

Pouta on matkustellut koiriensa kanssa ulkomailla, mutta yhdessä maassa tuli ongelmia.

– Menimme Interrailille ja se meni muuten hyvin, mutta Saksa on paska maa. Ne vaativat, Saksan Deutsche bahn, näiltä (Suvilta ja Siniltä) lastenlipun. Näin ollen koirien matka maksoi Saksan halki enemmän kuin meidän Interrail-liput. Se maksoi 500 euroa.

– Ei ollut edes eläinvaunuja eli sinne vain allergikkojen ja koirakammoisten sekaan lastenlipulla. Eikä siihen sisältynyt mitään paikkaa. Ihan uskomatonta. Kommentoin siellä, että te varastatte minulta, Pouta kertoo ja sanoo laittaneensa asiasta palautetta, mutta ei ole saanut mitään vastausta.

Yllä olevalla videolla pääset kuulemaan, kuinka Sinin ja Suvin elo on sujunut isosta ikäerosta huolimatta.