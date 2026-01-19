Juuri Suomeen tuodut koirat pääsivät karkuun iltaseitsemältä sunnuntaina. Sen jälkeen niistä on raportoitu monin paikoin Helsinkiä.
Sunnuntai-iltana ja maanantaina sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvia ja videoita kahdesta koirasta, jotka ovat juoksennelleet vapaana lähinnä Pohjois-Helsingissä.
Myös MTV Uutisten toimitukseen on lähetetty videoita kyseisistä koirista, ja aloimme selvittää, mistä on kyse.
Selvisi, että koirat lähtivät omille teilleen sunnuntaina noin iltaseitsemältä Pasilan asemalta. Tavoitimme koirien omistajan ja niiden kanssa liikkeellä olleen Jaakko Piipon.
Piippo kertoo hakeneensa Bulgariasta kotoisin olevat koirat Tallinnasta kasvattajalta ja olleensa matkalla niiden kanssa kotiin Iisalmeen.
– Juna olisi lähtenyt kymmenen minuutin päästä. Ihmismäärä pelotti koiria, ne eivät ole tottuneet sellaiseen, Piippo harmittelee.
Poliisit yrittivät ottaa kiinni
Sunnuntaina noin kymmenen aikaan illalla karkulaiset nähtiin Oulunkylän lähistöllä. MTV Uutisille lähetetyn videon perusteella poliisi yritti saada koiria kiinni siinä kuitenkaan onnistumatta.
Helsingin poliisin viestinnästä kerrottiin maanantaiaamuna, että poliisi on saanut koirista jonkin verran ilmoituksia ja vahvistettiin, että poliisi on sunnuntaina yrittänyt ottaa koiria kiinni.
Poliisista todettiin myös, ettei se aktiivisesti etsi koiria, vaan ensisijainen vastuu niiden kiinniotosta on koirien omistajalla.
Maanantaina hieman ennen puoltapäivää poliisit yrittivät saada koiraa kiinni Tuusulanväylällä kehä 1:sen kohdalla.
0:11Videolla näkyy, miten poliisi ajavat väsyneen näköisen koiran perässä Tuusulanväylällä.
Koirista useita havaintoja
Maanantaiaamuna koirista tehtiin havaintoja muun muassa Hämeenlinnanväylällä lähellä Pirkkolaa. Koirien liikkeistä on raportoitu myös Facebookin Karkurit -ryhmässä.
Kommenttien perusteella koirat on nähty liikkumassa ainakin Metsälässä ja Hakuninmaalla sekä keskikaistojen välissä Kehä I:llä ennen Kaaren kauppakeskusta.
– Yksi auto hätävilkut päällä pysäkillä, paljon autoja aamuruuhkassa. Toivottavasti ovat nämä ja pääsevät pian turvaan, yhdessä kommentissa kirjoitetaan.
Myös Piippo kertoo saaneensa paljon viestejä. Ongelmana on Piipon mukaan se, ettei hänellä ole autoa, jolla pääsisi hakemaan koiria.
Koirat ovat arkoja, mutta Piippo kertoo, että ne saa kiinni joko silloin, kun ne väsähtävät, tai sitten nakeilla.
– Syöminen on niiden intohimo, Piippo kertoo.