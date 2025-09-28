Tihutöitä harrastava Seppo-vuohi kakkaa sopimattomiin paikkoihin ja opettaa muut maatilan eläimet, omat kilinsä mukaan lukien, huonoille tavoille.

Rikostutkija ja Home Ranchin pehtoori Joni Aaltonen ei varmasti osannut aavistaa keväällä 2022, mihin ryhtyi, kun päätti hankkia Eila-vuohelleen seuraksi pukin.

Nyt kolme vuotta myöhemmin Seposta on tullut koko Suomen tuntema somevuohi, jonka kepposteluille ei tule loppua. Seppo tuhoaa suoraan sanoen aivan kaiken lumilingosta lattialaudoitukseen.

– Olin juuri hakenut lumilingon huollosta. Seppo sitten meni salaa tuonne peltihalliin ja söi siitä lumilingosta kaikki johdot ja toisen kahvan. Ei muuta kuin saman tien takaisin huoltoon.

Asian ytimessä.doc: Tosi tuhma Seppo Kuriton Seppo-vuohi tuhoaa tavaroita, kakkaa väärissä paikoissa ja opettaa kilinsä pahoille tavoille. Dokumentissa seurataan Sepon ja hänen isäntänsä päivää Vuolenkoskella Iitissä. 22:20 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Tavaroiden tuhoamisen lisäksi Seppo on myös pahamaineinen kakkaaja. Tilalla hän on pyöräyttänyt papanat katolta koirien niskaan ja vieraillessaan MTV:n uutisstudiossa Seppo aiheutti kakkakaaoksen heti, kun studiovalot sammuivat.

0:35 Videolla nähdään, millaisen siivousrumban Seppo sai aikaan, kun studiovalot sammuivat.

Seppo on myös opettanut kilinsä pahoille tavoille. Ne kiipeävät Sepon perässä navetan katolle ja ottavat mallia isästään myös omaisuuden tuhoamisessa.

– Hän on hyvä isä. Juuri sellainen niin kuin varmaan moni haluaisikin, että puuhaa lasten kanssa ja keksii kaikkea hölmöä. Seppo, kun vie lapset katolle, niin rouva katselee vieressä, että ei hemmetti, mitä täällä taas tapahtuu. Sellainen vuoden isä se on.

Myös muut maatilan eläimet ovat ottaneet oppia tihutöitä tekevästä Seposta, mikä nähdään myös dokumentissa. Pitkäaikaisin rikoskumppaneista on possu nimeltä Lipponen.

– Seppo on sen verran fiksu, että se nostaa tämän salvan ylös ja samaan aikaan täällä alhaalla on toinen rikoskumppani eli Lipponen, joka repii oven auki kärsällä. Tämän jälkeen koko sakki on täällä varkaissa, Aaltonen kertoo.

Sepon ja kilien lisäksi Aaltosen tilalla on ylämaan karjaa, possuja, poroja, lampaita, nautoja, kissoja ja koiria. Hän kertoo, että Sepon ja muiden tilan eläinten kanssa vietetty vapaa-aika on täydellistä vastapainoa murharyhmän rikostutkijan arkeen.

– Töissä näkee päivittäin kurjia ihmiskohtaloita, kuolemaa ja vääryyttä. Kun tulee tänne ja viettää aikaa Sepon kanssa, ikään kuin pakenee pahaa maailmaa omaan pieneen kuplaan.