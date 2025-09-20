Pirunpeli-pelaaja Niko Saarisen kiireistä arkea värittää myös yhteiselo tuoreen perheenjäsenen Mindi-koiran kanssa.

Juontaja Niko Saarinen on elämänsä aikana kunnostautunut erilaisissa tositelevisio-ohjelmissa, mutta Pirunpeli-ohjelmaan lähtiessä häntä jännitti eri tavalla, kuin koskaan aiemmin. Ennen kuvauksiin lähtemistä hän, kuten muutkaan pelaajat, eivät tienneet ohjelmasta yhtään mitään, eivät edes sen nimeä.

Vaikka Saarinen on nähty useissa erilaisissa ohjelmaformaateissa vuosien varrella, huomasi hän Pirunpelin kuvausten jälkeen yhden merkittävän eron aiempiin kokemuksiinsa.

– Tämän formaatin jälkeen minulla meni pisimpään palautua. Oli myös rankin, koska et tiedä mitään, mitä tapahtuu. Elät sellaisessa jännityksessä koko ajan, tuo on tosi nopeatempoinen peli. Oi pojat, vielä kun Maikkarilla on tullut noita Pirunpeli-mainoksia, saan aina jonkun kohtauksen niistä, Saarinen kertoi ohjelman pressitilaisuudessa.

Pelin sisällä tapahtunutta juonittelua Saarinen ei harmittele. Normaali arkielämä on osattava erottaa pelaamisesta ohjelmassa, jossa on tarkoituskin tehdä tarvittaessa koviakin ratkaisuja.

– Kaikki varmaan tietää, että se, mitä me tehdään tuolla, ei ole ehkä ihan sellaista, mitä tekisin naapureiden suhteen. En äänestä naapureitani ulos taloyhtiöstäni. Jos lähtee pelaamaan, niin sitten täytyy pelata kovaa.

Niko Saarisen mukaan Pirunpeli oli kuin juontajan kaikki aiemmin läpikäymät ohjelmaformaatit yhdessä paketissa.Aino Haili / MTV

Saarisella riittää kiirettä työrintamalla. Kesän lopussa hän palasi tekemään radiotöitä NRJ:n aamuun.

Säpinää arkeen tuo myös Saarisen koira Mindi, josta tuli hänen perheenjäsenensä keväällä. Saarinen kuvailee, että vaikka koirapienokainen painaa vain 2,5 kiloa, mahtuu siihen kilomäärään "hyvin sähäkkä tyttö".

– Hän on niin itsepäinen koira, kuin joku koira vaan voi olla.

Koiran itsepäisyydestä löytyi esimerkki samaiselta aamulta. Mindi on sisäsiisti koira, eikä vahinkoja ole sattunut pitkään aikaan, mutta haastattelupäivän aamuna, kun Saarisen olisi jo pitänyt suunnata töihin, koira päätti toisin.

– Hän katsoi minua silmiin parvekkeella, ja kusi omaan petiinsä. Kyllä siinä sitten, katsoin kelloa, ajattelen, että minulla alkaa aamuradio pian, sinä kusit juuri tänne omaan petiisi. Mutta nyt me lähdetään ulos kuitenkin, pakkohan se on sitten viedä.

Hämmentäviäkin hetkiä on sattunut, kun Saarinen on ollut lenkittämässä koiraansa. Pieni valkoinen otus on itsekin tunnistettava hahmo kotikaduilla.

– Tämä on ihan hullua, mutta välillä ihmiset huutavat, että "tuossa on Mindi". Ja sitten olen vain, että okei, vau. Mielestäni se on todella hämmentävää ja myös Mindi hämmentyy aina, kun joku huutaa häntä, koska kyllähän hän nimensä tuntee. Mutta hän on näkynyt niin paljon Tik Tokissa ja muualla, niin kyllähän ihmiset hänet tunnistavat ja tulevat juttelemaan sille.

Pirunpeli alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkoisin klo 20. Seuraava jakso julkaistaan ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.