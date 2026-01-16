Koiranulkoiluttaja kohtasi yllättävän näyn, kun kaksi saukkoa leikki jäällä Porin Reposaaressa. Jäinen leikki herätti kiinnostusta myös muissa alueen asukkaissa.
Reposaaressa koiran kanssa tiistaina lenkkeillyt Leea Simola kertoo, että Ruuti-koira huomasi jo kaukaa, että merellä on jotain erikoista.
– Ennen kuin päästiin rantaan, koira haukkui merelle päin. Mietin mitä se siellä haukkuu, kun kurkistelin eikä mitään näkynyt. Mutta se ilmeisesti haistoi niiden hajun.
Kun koira lähti jäiden suuntaan, hänkin näki kaksi saukkoa leikkimässä kaukana jäisen kiven päällä.
– Otin tietysti heti kameran esiin, Simola sanoo.
Videolla näkyy myös, että etenkin Ruuti-koira oli utelias omituisista otuksista, millaisia se ei aiemmin ollut nähnyt.
– Se oli hirveän utelias. Se on tosikin kiltti koira, en tiedä, mitä se olisi tehnyt, jos olisi päässyt niiden luo – olisiko se jahdannut vai koittanut leikkiä niiden kanssa.