Pakkassää jatkuu koko Suomessa. Väliin mahtuu hieman lumisadettakin.

Etelässä on tullut tänään pölisevää pakkaslunta. Lapissa on puolestaan ollut kireääkin pakkasta. Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että illalla seitsemän aikaan Lapissa on ollut yleisesti parikymmentä astetta pakkasta. Kylmimmät lukemat ovat olleet 25 asteen tuntumassa käsivarren Lapissa.

Pouta kertoo, että Suomen eteläpuolella on korkeapaine, mutta sunnuntaiksi on tulossa Lappiin enemmänkin lunta.

Mereltä on kiertynyt kosteutta Oulun seutuville.

– Siitä etelään siellä on hyvinkin liukkaita teiden pintoja tällä hetkellä, Pouta varoittaa.

"Miellyttävä ulkoilupäivä"

Ensi yönä kylmimmät lukemat saattavat etelämpänäkin olla noin kaksikymmentä astetta pakkasella, jos pilvipeite pääsee hajoamaan.

– Korkeapaineen keskus pitää tuulet heikkoina ja sen takia lauantaipäivä on aika miellyttävä ulkoilupäivä. Pilvi on ohuempaa ja aurinko pääsee siitä läpikuultamaan aika laajalti.

Pouta kertoo, että huomenna päivällä etelärannikon tuntumassa on paksumpaa pilveä, josta voi ripotella kevyttä pakkaslumisadetta.

Pouta kertoo, että tuulet ovat hellittäneet selvästi.

– Tuuli tuo avoimelta Perämereltä kosteutta Etelä-Lappiin. Siellä on selvästi heikompi pakkanen kuin Länsi-Lapissa, jossa voi päivälläkin olla 25 asteen pakkaslukemaa.

Pohjois-Lappiin saapuu huomenna illalla lumisadealue. Se saapuu sunnuntaiksi jo Keski- ja Etelä-Lapin seutuville ja antaa sinne lisää lunta. Myös Vaasan seutuville voi huomenna kertyä mereltä sakeampaa lumikuuroa.

Ensi viikolla sää jatkuu pakkassäänä. Pohjoisesta saapunut lumisadealue kiepsahtaa maanantaina maan keskiosan ylle selvästi heikentyneenä ja koko viikko mennään pitkälti pakkaslukemissa.

– Kymmenisen astetta (pakkasta) tai selkeinä hetkinä enemmän, Pouta kiteyttää.

