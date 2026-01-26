Amerikkalaisen jalkapallon NFL:n Super Bowl -loppuottelussa kohtaavat New England Patriots ja Seattle Seahawks.
Patriots voitti AFC-konferenssin loppuottelua isännöineen Denver Broncosin 10–7.
Denver lähti otteluun valitettavista asemista, sillä joukkueen tähtipelinrakentaja Bo Nix loukkaantui viikko sitten, kun Broncos otti AFC-finaalipaikan jatkoaikavoitolla Buffalo Billsistä.
NFC:n konferenssifinaalia isännöinyt Seahawks puolestaan kaatoi Los Angeles Ramsin 31–27. Seattle etenee Super Bowliin ensimmäistä kertaa 11 vuoteen.