Yhdysvalloissa Seattle Seahawks on voittanut amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelun Super Bowlin. Seattle vei voiton New England Patriotsista selvin luvuin 29–13.
Kautta aikain 60. Super Bowl pelattiin Santa Claran kaupungissa Kaliforniassa maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Seahawks luotti väkevään puolustukseensa, minkä lisäksi Jason Myers teki historialliset viisi potkumaalia. Kyseessä on Super Bowl -ennätys.
Seahawks myös säkitti Patriotsin pelinrakentajan Drake Mayen kuusi kertaa. Patriots sai ensimmäiset pisteensä vasta päätösneljänneksellä.
Ottelun arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin Seahawksin keskushyökkääjä Kenneth Walker III, joka eteni pallon kanssa 135 jaardin verran.
Trump lyttäsi puoliaikaesityksen
Urheilun ohella pääosassa on aina myös viihde ja eritoten ottelun puoliajan musiikkishow, jonka pääesiintyjänä nähtiin puertoricolaisartisti Bad Bunny. Yllätysvierailijoita olivat muun muassa Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B ja näyttelijä Pedro Pascal.
Heistä Lady Gaga esitti show'n ainoan englanninkielisen kappaleen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haukkui huippusuosioon nousseen Bad Bunnyn esityksen omalla Truth Social -alustallaan. Trump valitteli muun muassa sitä, ettei kukaan ymmärtäisi espanjaksi musiikkia tekevän puertoricolaisen sanoituksia.
Yhdysvaltain hallinnon tietojen mukaan kuitenkin yli 41 miljoonaa amerikkalaista puhuu espanjaa.
– Super Bowlin puoliaikashow on aivan kamala, yksi huonoimmista ikinä! Trump kirjoitti.
Esityksessä juhlistettiin Puerto Ricoa sekä laajemmin Latinalaisen Amerikan kulttuuria. Bad Bunny on ottanut kovasti kantaa Trumpin maahanmuuttovastaisuuteen.
– Ainoastaan rakkaus on vihaa voimakkaampaa, luki puoliaikashow'n aikana näkyvissä olleella valtavalla ruudulla.