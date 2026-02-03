Yhdysvaltalaisen urheiluvuoden jättitapahtumista jättimäisin eli amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelu Super Bowl pelataan tulevana viikonloppuna Santa Clarassa.

Urheilun ohella pääosassa on aina myös viihde ja eritoten ottelun puoliajan musiikkishow. Tänä vuonna se on jo aiheuttanut sananvaihtoa, sillä pääesiintyjäksi kautta aikain ensimmäisenä latinomiehenä valittu puertoricolainen pop-tähti Bad Bunny ei kuulu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suosikkeihin. Bad Bunny on ottanut kovasti kantaa Trumpin maahanmuuttovastaisuuteen.

– Olen anti-ne. Hirveä valinta. Vain vihan kylvämistä. Hirveää, Trump kuvaili BBC:n mukaan Bad Bunnya ja Super Bowlissa myös esiintyvää Green Day -bändiä tammikuussa.

Trump kertoi samalla, ettei hän ota osaa Super Bowliin.

NFL-liigan komissaari Roger Goodell tyynnytteli tunteita maanantaina lehdistötilaisuudessa Super Bowl -viikon alkajaisiksi.

– Bad Bunny on yksi maailman suurimpia artisteja, ja se oli yksi syy hänen valitsemiseensa. Yksi syy oli sekin, että hän ymmärtää aseman (Super Bowl -artistina). Tätä tilaisuutta käytetään yhdistämään ihmisiä, ja sitä ovat aiemmat artistit tehneet. Luulen, että kyllä Bad Bunny tämän ymmärtää ja hän tuo ihmisille hienon esityksen, Goodell sanoi.