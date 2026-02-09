Tämän vuoden Super Bowl -puoliaikashow oli sekä popkulttuurihetki että kulttuurijuhla.
Yhdysvaltojen katsotuimmassa urheilutapahtumassa Super Bowlissa nähtiin tänäkin vuonna odotettu väliaikashow, jonka pääesiintyjänä viihdytti puertoricolainen rap-artisti Bad Bunny. Esitys on noussut lyhyessä ajassa suursuosioon.
Yllätysvierailijoina nähtiin puertoricolainen Ricky Martin sekä Lady Gaga, joka esitti tapahtuman ainoan englanninkielisen kappaleen.
Bad Bunnyn esityksessä vierailu Lady Gaga./All Over Press
Esityksessään Bad Bunny oikealta nimeltään Benito Antonio Martínez Ocasio juhlisti Puerto Ricoa sekä laajemmin Latinalaisen Amerikan kulttuuria.
Bad Bunny ei varsinaisesti kritisoinut presidentti Donald Trumpin politiikkaa, mutta peräänkuulutti esityksessään yhtenäistä Amerikkaa. Bad Bunny on ottanut aiemminkin kantaa Trumpin maahanmuuttovastaisuuteen.
Trump haukkui Bad Bunnyn esityksen omalla Truth Social -alustallaan. Hän sanoi muun muassa, ettei kukaan ymmärtäisi espanjaksi musiikkia tekevän puertoricolaisen sanoituksia.
Tilastojen mukaan Yhdysvalloissa on 41 miljoonaa espanjaa äidinkielenään puhuvaa henkilöä.
– Super Bowlin puoliaikashow on aivan kamala, yksi huonoimmista ikinä! Trump kirjoitti.
Toissa viikonloppuna parhaan albumin Grammy-palkinnon saanut Bad Bunny otti illan ensimmäisessä kiitospuheessaan kantaa Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n ja muiden liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten toimintaan.
– Ennen kuin sanon kiitos Jumalalle, aion sanoa, että ICE ulos, hän sanoi.
Bad Bunnyn esiintyminen Super Bowlin väliaikashow'ssa oli hänen ainoa keikkansa Yhdysvalloissa. Muutoin artisti ei käynnissä olevan maailmankiertueensa aikana esiinny Yhdysvalloissa. Hän on perustellut päätöstä huolella siitä, että maahanmuuttoviranomaiset tekisivät ratsioita hänen konserteissaan.