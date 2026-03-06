Corey Perry on kaupattu Tampa Bay Lightningiin.

Kanadalaisen konkarikiekkoilija Corey Perryn, 40, NHL-seura vaihtuu Los Angeles Kingsistä Tampa Bay Lightningiin.

Perry siirtyy Tampaan vaihdossa toisen kierroksen varausvuoroon. Kaupasta raportoivat useat NHL-sisäpiiritoimittajat.

Perry on aiemmin urallaan viettänyt kaksi kautta Lightningissa vuosina 2021–23. Hän hävisi 2022 seuran riveissä Stanley Cup -finaalit Colorado Avalanchea vastaan.

Kokenut hyökkääjä pelasi tällä kaudella Los Angeles Kingsissä 50 ottelua ja summasi 28 tehopistettä.

Miehen meriittilista sisältää Stanley Cup -voiton, maailmanmestaruuden ja kaksi olympiakultaa. Hän on voittanut kerran NHL:n maalikuninkuuden ja hänet on valittu kerran sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi.