Kanadan supertähti Sidney Crosby saattaa olla pelikunnossa sunnuntaina Yhdysvaltoja vastaan pelattavaan jääkiekon olympiafinaaliin.

Crosby loukkaantui keskiviikkona pelatussa Kanadan puolivälieräottelussa Tshekkiä vastaan eikä ollut pelaavassa kokoonpanossa välierien Suomi-kohtaamisessa.

Kanadan päävalmentaja Jon Cooper kertoi Crosbyn olleen jäällä lauantain medialta suljetuissa harjoituksissa.

– Haluaisimme hänet tietysti mielellämme takaisin. Hän ei kuitenkaan aio tehdä itselleen tai joukkueelleen vahinkoa, Cooper kommentoi Star Tribune -lehden mukaan.

Kanada ei aio ottaa kaiken voittanutta kapteeniaan kokoonpanoon, jos tämä ei pysty antamaan parastaan loppuottelussa.

– Ei, tämä on liian tärkeää. Emme halua ottaa ketään mukaan vain inspiraatioksi, kun voimme valita pelaajan, joka pystyy auttamaan joukkuetta. Koskaan ei tiedä, loukkaantuuko joku pelissä. Hänkään ei haluaisi sitä, Cooper kommentoi.

TSN:n toimittaja Ryan Rishaug kertoi Crosbyn olleen kanadalaispelaajien mukaan pukukopissa tärkeässä roolissa Leijonia vastaan pelatun välierän erätauoilla. Vaahteralehdet nousivat ottelussa kahden maalin tappiolta 3–2-voittoon päätöserässä.

Paikan kolmosketjun keskeltä Leijonia vastaan saanut Nick Suzuki kertoi Crosbyn menon näyttäneen “todella hyvältä” lauantain harjoituksissa.

– Se merkitsisi paljon hänelle ja varmaan meillekin. Hän on niin iso johtaja, iso ääni. Kaikki katsovat häntä ylöspäin. Olisi upeaa, jos hän pelasi, Suzuki kommentoi.

Aiemmin turnauksessa loukkaantunut puolustaja Josh Morrissey on sen sijaan Cooperin mukaan varmuudella ulkona USA-finaalista.