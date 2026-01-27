Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov on aloittanut jääharjoittelun seuran muiden pitkäaikaisloukkaantuneiden kanssa.
Barkov kuvattiin tiistaiaamuna Panthersin harjoitushallissa täydessä varustuksessa neljän kuukauden tauon jälkeen.
Kapteenin paluusta julkaisivat videoita NHL-toimittajat George Richards ja Jordan McPherson.
Suomalaistähti sai leikkaushoitoa vaatineen polvivamman syyskuussa Floridan harjoitusleirillä ennen NHL-kauden alkua. Hänen arvioitiin tuolloin olevan pelikunnossa vasta 7–9 kuukauden päästä.