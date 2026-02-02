SM-liigaan kärkiryhmiin lukeutuva JYP on saamassa pistenikkarinsa Santeri Huovilan takaisin kokoonpanoonsa jo tällä viikolla.
Huovila on ollut loukkaantuneena sivussa marraskuun puolivälistä lähtien saatuaan leikkaushoitoa vaatineen ylävartalovamman. Sitä ennen hän ehti tehtailla JYPille 20 ottelussa 3+26=29 pistettä.
Maanantaina JYP kertoi Huovilan palanneen joukkueen harjoituksiin. 21-vuotias pelaaja uskoo olevansa pikaisesti valmis tositoimiin.
– Tällä viikolla. Se olisi omana tavoitteenani. Jos kaikki menee niin kuin pitää, niin tällä viikolla askissa, Huovila kertoo JYPin julkaisemalla sosiaalisen median videolla.
Liigassa toisena olevilla jyväskyläläisillä on edessä kahden kotiottelun viikko. Torstaina JYP isännöi HPK:ta ja lauantaina HIFK:ta.