Kolme kuukautta loukkaantumisen takia sivussa olleen Patrik Laineen paluu peleihin NHL-jääkiekkoliigassa alkaa olla lähellä, sillä Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä on jo päässyt harjoittelemaan.

Mutta kuinka Laine ja Canadiens taas toisiinsa tottuvat? Eivät ehkä kovin hyvin, todetaan kiekkosivusto Hockey Writersin arviossa.

– Hänelle ei vain ole selkeää paikkaa kokoonpanossa. Kakkosketju on vakiintunut ja pelaa hyvin. Canadiensilla ei ole mitään syytä sotkea sitä vain saadakseen Laineen taas mukaan. Ja on vaikea kuvitella Laineen saavan mahdollisuutta ykkösketjuun, sivustolla summataan.

Hockey Writersin mukaan Laine ei istuisi hyvin myöskään kahteen viimeiseen ketjuun.

– Laine ei pelaa kovin hyvää puolustuspeliä, ei tuo fyysisyyttä jäälle, eikä myöskään alempien ketjujen hyökkääjiltä odotettua energiaa tai luotettavuutta. Maalitykille maksaminen siitä, että hän pelaa vähäisiä minuutteja karvaushommissa, ei ole järkevää kummankaan osapuolen kannalta.

– Laineella ei tällä hetkellä ole luonnollista roolia. Hän ei ole tarpeeksi hyvä puolustamaan alempaan hyökkääjäkuusikkoon, eikä tasaviisikoin pelatessa tarpeeksi tehokas ylempään kuusikkoon.

Siirto voisi olla looginen

Hockey Writersilla nähdäänkin, että siirto muualle voisi olla looginen ratkaisu tilanteeseen. Varsinkin, kun Laineen sopimus umpeutuu tähän kauteen.

Jos Laine palaa peleihin ennen siirtoikkunan sulkeutumista 6. maaliskuuta ja tuo edes jonkinlaisia tehoja, jokin mestariehdokas voisi sivuston mukaan päätyä hankkimaan hänet. Pelaajakaupassa Canadiens tuskin saisi mitään merkittävää vastineeksi.

Sivuston mukaan mahdollista on sekin, että Montreal vain hylkää sopimuksen.

– Laineen tilanne Montrealissa saattaa olla lähestymässä ratkaisuaan.