Florida Panthersin suomalaistähti Aleksander Barkov on palannut osittain joukkueensa harjoitusvahvuuteen.

Polvensa eturistisiteen juuri ennen kauden alkua rikkoneen Barkovin kuntoutus on edennyt mallikkaasti. Barkov on käynyt omatoimisesti jäällä jo tammikuusta lähtien.

Tiistaina kuntoutusprosessi otti jälleen yhden merkittävän edistysaskeleen, kun Barkov osallistui ensimmäistä kertaa joukkueharjoituksiin noin 5,5 kuukauden tauon jälkeen.

Barkov luisteli harjoituksissa keltainen, kontaktin kieltävä harjoituspaita yllään.

– Hänet on otettu pois kuplamuovista. Hän voi liikkua ympäriinsä. Jos joku törmää häneen kukaan ei... – tai no minä ainakin pidätän hengitystäni, mutta kukaan muu ei. On hauskaa, että hän on taas kehissä, Floridan päävalmentaja Paul Maurice kommentoi harjoitusten jälkeen.

Kaksinkertaisen Stanley Cup -mestarin kausi on ollut haastava ilman tähtikapteeniaan. Florida on itäisessä konferenssissa vasta sijalla 14, peräti 11 pistettä viimeistä pudotuspelipaikkaa pitävää Boston Bruinsia perässä.