Joskus maisemanvaihto antaa urheilijalle täydellisen paikan nahaluontiin. KalPaan tähtihyökkääjä Juuso Mäenpään poissaoloa paikkaamaan naarattu Tim Söderlund-Leger on tehnyt totaalisen tuloksellisen muodonmuutoksen Kuopiossa, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

Katseet Kuopioon!

Hallitsevan Suomen mestarin lasarettikierre sai ensimmäisiä viitteitä tammikuun lopussa. Viime keväänä pudotuspelien arvokkaimpana palkitun Juuso Mäenpään kausi päättyi loukkaantumiseen. Samalla KalPa oli yskähtelevän alkusesongin jälkeen aloitellut hiljalleen nousua kärkikahinoihin.

Mäenpään putoaminen aiheutti epäilyksen varjon: kuinka kalpalaisen kiekon ydinryhmään kuuluva tähti voidaan mitenkään paikata? Muun muassa MTV:n KIekkoraati totesi tuolloin, että ei mitenkään.

KalPa ja urheilujohtaja Anssi Laine näyttävät kuitenkin osuneen, jos ei kultasuoneen, niin jonkinlaiseen piilevän potentiaalin aarrearkkuun.

Seura tiedotti nopeasti Mäenpään loukkaantumisen myötä tehneensä loppukauden mittaisen sopimuksen TPS:ssä paitsioon joutuneen Tim Söderlundin kanssa.

Ei ihan yksi-yhteen Mäenpää, pohti moni, muun muassa allekirjoittanut. Myös toisenlaisia näkemyksiä oli olemassa. MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen kuului vähemmistöön, joka havaitsi potentiaalisen rakkaustarinan.

– Todella KalPan näköinen pelaaja. Tämähän on täydellinen. Ei hän Mäenpään veroinen ole, mutta kun tuli TPS:ään, oli erittäin hyvä ja ansaitsi silloin jatkodiilinsä. Nyt pääsee hyvään joukkueeseen. Fressi startti, joka voi olla ihan hyväkin loppukauteen, potentiaalia, hyvä hankinta, Aaltonen paalutti entisestä pelikaveristaan tammikuun lopussa Huomenta Suomen Kiekkoraadissa.