NHL:ssä pelaavan Dallas Starsin päävalmentaja Glen Gulutzan antoi lisätietoja sairaana olleesta Mikko Rantasesta.

Rantanen palasi lauantain vastaisena yönä kaukaloon oltuaan kaksi edellistä ottelua sivussa sairastumisen vuoksi. Dallas-luotsi Glen Gulutzan kertoi ottelun jälkeen medialle, kuinka rajusta taudista oli kyse.

– Rantanen on ollut sairaana neljä päivää. Annan hänelle paljon kunniaa. Hän menetti painoa (sairastelun seurauksena), eikä hänen olonsa ollut hyvä aamulla. En uskonut, että hän tulisi pelaamaan, Gulutzan kertoi lehdistötilaisuudessa.

Rantanen osallistui kuitenkin Dallasin alkulämmittelyihin ja kertoi valmentajalleen olevansa pelikunnossa.

– Hän tuli luokseni ja sanoi pelaavansa. Teimme päätöksen kuusi minuuttia ennen lämmittelyiden päättymistä.

Suomalaistähti urakoi lopulta jäällä yli 22 minuuttia.

Dallas voitti St. Louis Bluesin 3–2. Roope Hintz (0+2) ja Miro Heiskanen (0+1) pääsivät ottelussa tehopisteiden makuun.