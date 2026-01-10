Patrik Laine on palannut Montreal Canadiensin jääharjoituksiin.

Patrik Laineen kuntoutuminen on edennyt. Suomalaishyökkääjä viiletti lauantaina ensimmäistä kertaa loukkaantumisensa jälkeen Montreal Canadiensin jääharjoituksissa pelipäivän aamujäillä. Laine oli aiemmin viikolla aloittanut jääharjoittelun yksinään.

Laine loukkaantui lokakuussa NHL-kauden viidennessä ottelussa. Hän joutui alavartalovamman takia leikkaukseen. Sen arvioitiin pitävän miehen sivussa kolmesta neljään kuukautta, ja nyt leikkauksesta on kulunut vajaat kolme kuukautta.

Suomalainen ei kuitenkaan pelaa vielä lauantaina Montrealin kohdatessa Detroit Red Wingsin. Poissa ovat niin ikään kanadalaishyökkääjät Kirby Dach ja Jake Evans, jotka osallistuivat nyt Laineen tavoin aamujäille ensimmäistä kertaa loukkaantumistensa jälkeen. Dach on ollut sivussa melkein pari kuukautta, Evans kolmisen viikkoa.

Miltei kolme kuukautta sivussa ollut, ylävartalovammaa potenut ja leikkauksessakin käynyt kanadalaispuolustaja Kaiden Guhle sen sijaan palaa lauantaina tositoimiin.