Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kolmossentteri Anton Lundell on kärsinyt Milano-Cortinan olympialaisissa noroviruksesta. Hän on kuitenkin jo palannut harjoituksiin.
Lundell oli norovirustartunnan vuoksi sivussa lauantain Italia-ottelusta ja maanantain jääharjoituksista. Sunnuntaina Leijonilla oli vapaapäivä.
Lundell palasi harjoitusvahvuuteen tänään tiistaina ja kertoi poissaolonsa syyn jääharjoitusten jälkeen.
Myös Lundellin huonetoveri Oliver Kapanen oli sivussa lauantain ottelusta, sillä Kapanen oli altistunut virukselle. Kapanen harjoitteli normaalisti jo maanantaina.
Norovirus kiusasi olympialaisissa aiemmin Suomen naisten jääkiekkomaajoukkuetta, jonka avausottelu piti siirtää.
Leijonat kohtaa huomisessa puolivälierässä Sveitsin tai Italian.