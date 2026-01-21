Oliver Solberg aloittaa tällä viikolla ajettavassa Monte Carlo -rallissa ensimmäisen MM-kautensa Toyotan tehdastiimissä Rally1-auton ratissa. Myös Solbergin entinen työnantaja Hyundai yritti houkutella ruotsalaistähteä riveihinsä, kertoo Dirtfish.

Solberg otti askeleen kohti Toyotaa jo viime vuonna siirryttyään kahden Skodalla ajamansa kauden jälkeen suomalaiseen Printsport-tiimiin ja Toyota GR Yaris Rally2 -auton rattiin. Tuloksena oli WRC2-luokan mestaruus, ja heinäkuussa Solberg juhli sensaatiomaisesti Viron MM-rallin voittoa päästyään ajamaan yhden kisan Toyotan Rally1-autolla.

Kun Kalle Rovanperä päätti lopettaa uransa viime kauteen, vuotta nuoremman Solbergin nousu hänen tilalleen oli Toyotalta johdonmukainen ja selkeä ratkaisu.

Sopimus Toyotan tehdastiimissä julkaistiin marraskuussa heti Japanin MM-rallin jälkeen.

Hyundailla oli Ott Tänakin lähdön vuoksi yksi paikka vapaana, ja tekninen johtaja Francois-Xavier Demaison paljasti Dirtfishille, että Solberg oli heidänkin kiikarissaan.

Lopulta Hyundai pestasi Thierry Neuvillen ja Adrien Fourmaux'n rinnalle kolmanteen autoonsa Dani Sordon, Esapekka Lapin ja Hayden Paddonin.

Valinta tehtiin 35:n eri kuljettajan välillä, ja Hyundain mukaan valinta kohdistui kokeneeseen kolmikkoon siksi, että kausi 2026 on viimeinen nykyautoilla ajettava, eikä nuoren tulokaskuskin istuttaminen ja opettaminen Rally1-autoon olisi enää järkevää.

– Jos olisimme saaneet Oliverin, tilanne olisi tietysti ollut toinen. Mutta hän oli Toyotan kuljettaja. Yritimme, mutta emme onnistuneet, Demaison sanoi.

Solberg, 24, ajoi Hyundain tehdastiimissä vuonna 2022, mutta hänen sopimuksensa purettiin kauden kolmanneksi viimeisen osakilpailun jälkeen. Solberg laukoi tuolloin kovaa tekstiä niin Hyundaista kuin todennäköisesti Neuvillestakin.