MM-rallikuski lataa tylyä tekstiä ex-tallikaveristaan – järkyttyi Hyundain toiminnasta: "Tuntuu petokselta"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Solberg oli ajanut viime viikonloppuna päättyneellä kaudella kolmesti kuuden joukkoon. Hän keräsi 33 MM-pistettä ollen sarjan 12:s. Nuoren kuljettajan osalta kaikki muuttui 6. lokakuuta, kun Hyundai tiedotti, että Solberg oli menettänyt kuskipaikkansa.

– Se oli minulle järkytys. Suunnitelma oli kahdeksi vuodeksi eteenpäin ja meillä oli sopimus sitä varten valmiina. He olivat ilmoittaneet minulle, että minun tuli saada aikaa, oppia tuntemaan auto ja kerätä kokemusta. Uuden-Seelannin kisan jälkeen viesti oli kuitenkin täysin eri. He ilmoittivat päättäneensä etsiä jotain muuta, Solberg kertoi.

– Minulle ja isälle (vuoden 2003 maailmanmestari Petter Solberg) se oli valtava järkytys. Ainakin silloin, kun on luvattu jotain täysin muuta. Se tuntuu suorastaan petokselta. Isä ei ole koskaan nähnyt sellaista urallaan, Solbert jatkoi.

Solberg myönsi, että tiimissä on ollut käynnissä raskaat ajat ja sieltä pois pääseminen on osittain ollut helpottava kokemus.

– Se on tietenkin outoa, kun ei ole kuskipaikkaa. Isä on yrittänyt auttaa matkan varrella, mutta tiimi on ollut niin vaikea ja outo. Sen vuoksi hän ei oikein ymmärtänyt, mitä olisi pitänyt tehdä, koska ei ole ikinä aiemmin nähnyt vastaavaa, Solberg sanoi.

Solberg ajoi päättyneellä kaudella ensimmäisen vuotensa WRC:ssä. Kauteen mahtui ylä- ja alamäkiä, mutta viimeisissä kisoissa kehitys on ollut hyvää. Alun perin Hyundai halusi Solbergin mukaan panostaa tulevaisuuteen ja nuori kuljettaja olisi ollut heidän valintansa. Kaikki kuitenkin muuttui yhtäkkiä ja Hyundai haluaa nyt vanhempia ja kokeneempia kuskeja.

– Sitä oli selvästi vaikea ymmärtää, vaikka kunnioitan valintaa. Se on outoa, että voi muuttaa mieltään noin paljon, Solberg totesi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ruotsalaiskuskin kausi Hyundailla ei ollut helppo.

– Meillä oli hyvää dialogia viime vuonna ja yhteistyö tiimissä oli loistavaa. Juuri ennen tämän kauden alkua menetimme vanhan tallipomomme. Sen vuoksi on ollut paljon politiikkaa, monia, joilla on omat mielipiteensä ja monet ovat menneet omaa tietään, Solberg kertoi.

– Yksi tiimitoveri ei ollut mukavin ihminen maailmassa, joten se ei ollut mieluisa kausi. Sitä tarkoitamme sillä, että emme ole nähneet mitään sellaista, koska isäkään ei ole koskaan tavannut sellaisia ihmisiä. Ralli on kyyninen laji kuten monet muutkin. Samalla pitää pystyä luottamaan ihmisiin, kun on tiimissä. Se oli luultavasti vaikein osa tuossa tiimissä, koska ei tuntunut siltä, että olisit kuulunut joukkoon, Solberg jatkoi.

Solbergin mainitsema tallitoveri ei mitä todennäköisemmin ole Ott Tänak, joka vanhemman Solbergin kanssa M-Sportilla kaudella 2012. Solberg on puhunut sosiaalisessa mediassa puhunut tallin toisesta kuljettajasta Dani Sordosta ystävänään. Tämä jättäisi ainoaksi vaihtoehdoksi Hyundailla yhä ajavan belgialaistähden Thierry Neuvillen, jonka on väitetty käyttävän suurta valtaa Hyundain sisällä.

Neuville on myös aiemmin sanonut, että Solbergin pitäisi olla tiimin neljännessä autossa. Solberg jakoi kolmannen auton Sordon kanssa viime kaudella. Solbergilla on kaksi vaihtoehtoa tulevaisuuden varalle. Hän haluaa, että seuraavalla tiimillä on selkeä suunnitelma ja he osoittavat, mitä he haluavat Solbergista.

– Tahtoa pitää olla molemmilta puolilta yhtä paljon, muuten et voi vakiinnuttaa paikkaasi MM-sarjassa. Nyt ei ole montaa paikkaa jäljellä, joten se on Toyota ja Ford, joilla on vapaa paikka. Pidän kaikki ovet auki, mutta jotkut näyttävät paremmilta kuin toiset. Heidän täytyy uskoa minuun, jotta voin kehittyä mahdollisimman hyvin. Tiedän olevani nopea, mutta minulla on vielä paljon opittavaa. Se vie aikaa, eikä kaikilla ole sitä. Se on se vaikea osuus, Solberg totesi.

– Hyundai laittoi minut ulos todella myöhään, mikä tarkoittaa, että suurimmalla osalla on jo kuskinsa ensi kaudelle. Se suututti minua eniten. Minulle olisi voinut kertoa aiemmin, sillä he olivat päättäneet näin jo hyvissä ajoin. Lajin ympärillä on paljon kateellisuutta, mutta sanoisin, että kaksi kymmenestä ovat negatiivisia. Sen vuoksi keskityn positiiviseen ryhmään. En kiellä, että minuun kohdistuu valtavia paineita, jotka tulevat nimen myötä. Teen kaikkeni, jotta voin tehdä kunniaa sukunimelleni, Solberg päätti.