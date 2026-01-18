Moni nainen hytisee toimistolla, kun miehille lämpötila tuntuu olevan juuri sopiva. Miksi?
Paleletko jatkuvasti sisätiloissakin? Jos olet nainen, syy voi piillä siinä, ettei sisätiloja yksinkertaisesti ole suunniteltu sinua silmällä pitäen.
– Lääketieteessä ihminen on mies, ja kaikki on suunniteltu sen mukaan, kertoo Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Lue myös: Naiset sairastavat miehiä enemmän – maksaa maailmalle biljoonia
Laguksen mukaan naiset kaipaisivat usein sisätiloissa vähän enemmän lämpöasteita kuin miehet. Ihmisten välillä on toki yksilöllisiä eroja.
Esimerkiksi vuonna 2015 julkaistun hollantilaistutkimuksen mukaan naisille ihanteellisinta olisi 2,5 lämpöastetta enemmän kuin miehille, keskimäärin jopa noin 24–25 astetta.