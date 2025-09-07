Naiset sairastavat miehiä enemmän – maksaa maailmalle biljoonia

Naiset viettävät noin 25 prosenttia elämästään terveyden kannalta huonommassa kunnossa kuin miehet. Se heikentää maailmantaloutta.
MTV Uutisten uusi vodcast Diagnoosina nainen pureutuu lääketieteen sukupuolivinoumaan suomalaisten naisten kokemustarinoiden kautta.
Lääketieteen sukupuolivinouman vuoksi naiset saavat terveydenhuollosta miehiä useammin vääriä diagnooseja ja vähemmän tehokasta hoitoa sairauksiinsa kuin miehet.
Miksi naisten terveys jää vähemmälle huomiolle tutkimusponnisteluissa?
Asiaa puivat MTV Uutisten terveystoimittaja Nelli Hyttinen ja Women's Health Hubin Jyrki Lehtimäki Huomenta Suomessa sunnuntaina 7.9. MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa klo 11.19 alkaen.
Syy löytyy lääketieteen historiasta, jossa miehille tehtyjen tutkimusten tulokset on rinnastettu suoraan naisiin.
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin Aura Pyykösen mukaan miesten ja päättäjien, sekä koko yhteiskunnan, tulisi kiinnostua ilmiöstä vähintäänkin rahan rakia.
Lue myös: Lääketieteen sukupuolivinouma vaarantaa naisten terveyden ja talouden
– Jos laitetaan sivuun naisten kokema inhimillinen kärsimys ja haitta, kannattaa kiinnostua, koska naisten terveyteen sijoittaminen on valtavan vaikuttavaa, Pyykönen kertoo vodcastissa.
Konsulttitalo McKinseyn arvion mukaan jokainen naisten terveyteen sijoitettu euro tulee 3,5-kertaisena takaisin.
– Joissakin tautiryhmissä vieläkin isompana investoinnin palautumana, huomauttaa Pyykönen.
Kokonaisuudessaan lääketieteen sukupuolivinouman korjaaminen vapauttaisi biljoona dollaria vuotuiseen maailmaanlaajuiseen bruttokansantuotteeseen vuoteen 2040 mennessä, käy ilmi McKinseyn selvityksestä.
PMS:n hoidosta maailmantalouteen lisää 115 miljardia euroa
McKinseyn raportista käy ilmi, että jo ainoastaan diagnosoimalla aikaisemmin ja hoitamalla tehokkaammin PMS:ää eli premenstruaalisyndroomaa saataisiin globaaliin kansantalouteen lisää noin 115 miljardia euroa.
PMS:llä tarkoitetaan toistuvasti kuukautiskierron lopulla ilmeneviä psyykkisiä ja somaattisia oireita, jotka olennaisesti haittaavat naisen normaalia elämää.
Noin 20–40 prosentilla lisääntymisikäisistä naisista on PMS-oireita.
– PMS lamaannuttaa osan täysin. Suurimmalla osalla naisista se vetää toimintakykyä vain vähän alaspäin, mutta kun on kyseessä vaiva, joka koskettaa niin monia naisia tai ovuloivia kohdullisia henkilöitä, on vaikutus [talouteen] jo todella suuri.
Katso myös: Hanna Himanka käytti tuhansia euroja ennen kuin outojen oireiden syyksi paljastuivat esivaihdevuodet. Juttu jatkuu videon alla.
33:27"Laajakaan vakuutus ei korvaa kaikkea, joka liittyy siihen, että mulla on munasarjat" sanoo Hanna Himanka Diagnoosina nainen -vodcastissa. Katso jakso maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.
Naisten sairas elämä näkyy Kelan tilastoissa
Naiset elävät miehiä pidempään, mutta viettävät elämästään noin 25 prosenttia heikommassa terveydessä kuin miehet. Tämä vaikuttaa naisten työkykyyn ja tuottavuuteen, Pyykönen huomauttaa.
– Tämä näkyy sairauspoissaoloissa Suomen Kela-datassakin.
Pyykösen mukaan naisten oireiden puutteellinen hoito vaikuttaa myös heidän tekemään arkiseen hoivaan ja vaikuttaa elämänlaatuun alentavasti.
– Ja sekin voidaan kääntää euroiksi.
Juttu on julkaistu alun perin heinäkuussa 2025.