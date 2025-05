Paljonko oikeasti pitäisi nukkua? Vastaus voikin riippua yllättävästä seikasta

Optimaalisen yöunen määrä vaihtelee maittain, paljastaa tutkimus.

Unihäiriöt ja "huono nukkuminen" tunnetusti tekevät hallaa aivoterveydelle. Unen ja liikkumisen vaikutukset näkyvät aivoissa jopa kaksi viikkoa. Mutta mikä määrä unta on riittävästi?

Brittiläisen Kolumbian yliopiston tutkimuksessa selvisi, että optimimäärä yöunta saattaakin yllättäen riippua siitä, missä nukkuja asuu.

"Ei ole olemassa kaikille sopivaa ja toimivaa unimäärää"

Tutkimuksessa analysoitiin lähes 5 000 henkilön tietoja 20 maasta. Se, paljonko unta tarvittiin "hyvän terveyden" saavuttamiseksi, vaihteli.

– Vaikka yleinen ohje on nukkua kahdeksan tuntia, tuloksemme viittaisi siihen, että unisuosituksia tulisi mukauttaa kulttuurinormeihin, tutkimusta tekemässä ollut sosiaali- ja kulttuuripsykologian professori Steven Heine kommentoi tiedotteessa.

– Ei ole olemassa kaikille sopivaa ja toimivaa unimäärää.

Proceedings of the National Academy of Science -julkaistussa tutkimuksessa nukuttu unimäärä vaihteli eri maiden välillä. Japanissa keskiarvo oli kuusi tuntia 18 minuuttia, mutta Ranskassa seitsemän tuntia ja 52 minuuttia. Kanadassa koisailtiin keskimäärin seitsemän tuntia ja 27 minuuttia.

Tutkimuksessa ei havaittu viitteitä siitä, että vähemmän nukkuvissa maissa henkilöt olisivat vähemmän terveitä.

– Ihmisillä, jotka nukkuivat oman kulttuurinsa normin mukaisen määrän, oli yleensä parempi kokonaisterveys, tutkimusta tekemässä ollut Christine Ou kuvaa.

Erikoista kyllä, kaikissa maissa ihmiset nukkuivat keskimäärin ainakin tunnin vähemmän kuin mitä kyseisessä maassa suositeltiin.

