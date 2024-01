Paleltuma voi aiheuttaa pahimmillaan kuolion: "On menetetty varpaita"

Varsinkin kovilla pakkasilla paleltuman riski on todellinen, jos itseään ei suojaa riittävällä vaatetuksella. Ensioireiden iskiessä vamman hoitaminen on helpompaa, mutta vakavissa tapauksissa paleltuma saattaa aiheuttaa pysyviäkin vaurioita.

Mikä aiheuttaa paleltuman?

– Vaikeita paleltumia hoidetaan samalla tavoin kuin palovammoja. Harvoin Suomessa, mutta kyllä paleltumille on menetetty varpaita. Paleltuma voi aiheuttaa niin pahan kudosvaurion, että se menee kuolioon ja pitää poistaa, Heinäaho kertoo.

Esimerkiksi surullisessa tapauksessa, jos henkilö on sammunut hankeen, lumihankea vasten olleeseen poskeen voi tunnin tai parin päästä tulla lopulta kuolio.

Miten paleltumia hoidetaan?

Miten suojautua paleltumilta?

Pääasiallinen syy paleltuman aiheutumisella on Heinäahon mukaan huono pukeutuminen.

Koska verenkierto on kehon lämmitysjärjestelmä, huonon verenkierron omaavat altistuvat paleltumille helpommin.

Pakkasvoiteiden käyttö on Heinäahon mukaan onneksi jäänyt pois yleisestä käytöstä.

– Iholla on oma rasvakerros, joka on riittävä. Osassa pakkasvoiteista voide jäätyy, jolloin on sama, kuin pitäisit jääpalaa poskeasi vasten. Näin voi saada ihan kunnollisen paleltuman.