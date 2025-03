Tätä et ehkä olisi halunnut tietää: Kun saat haavan, ihosi "huutaa" äänettä

Ihosolujen on uskottu olevan mykkiä. Totuus on kuitenkin toisenlainen.

Kun saat haavan, ihosi huomaa sen. Ja huutaa.

Epiteelikudoksen "huuto" havaittiin tutkimuksessa ensimmäistä kertaa. Massachusetts Amherstin yliopiston tutkijat havaitsivat solujen kommunikoivan toisilleen.

– Pitkään on oletettu, että vain hermo- ja sydänsolut käyttävät sähköisiä impulsseja kommunikoidakseen, kun taas ihon, elinten ja kehon onteloiden limakalvot muodostavat epiteelisolut ovat mykkiä, tutkijat kuvaavat tiedotteessaan.

Tutkijoiden mukaan koe kuitenkin muutti olemassa olevaa näkemystä. Kokeessa epiteelisolut "puhuivat" toisilleen hitailla sähkösignaaleilla.

Soluilla on "hidastettua, innostunutta keskustelua"

Kokeessa käytettiin epiteelisoluilla päällystettyä sirua. Siihen oli sijoitettu 60 elektrodia "salakuuntelua varten". Kun yksittäisiä soluja ammuttiin laserilla, solujen lähettämät signaalit aaltoilivat poispäin niistä.

– Seurasimme, kuinka solut koordinoivat vastauksiaan. Se on hidastettua, innostunutta keskustelua, tutkimusta tehnyt soluasiantuntija Sun-Min Yu kuvasi.

Huuto kesti tunteja

Solut "huusivat" omaan pituuteensa nähden jopa 40-kertaisen matkan päähän. Huuto kesti jopa yli viisi tuntia.

Tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.

– Epiteelisolut tekevät asioita, joita kukaan ei koskaan ole ajatellut havainnoida, tutkimusta tehnyt Steve Granick kuvasi tiedotteessa.

– Vammautuessaan ne "huutavat" naapureilleen hitaasti, sinnikkäästi ja yllättävän pitkien matkojen takaa. Se on kuin hermoimpulssi, mutta tuhat kertaa hitaampana.

On epäselvää, mitä kaikkea havainto mahdollistaa Yun mukaan se voisi tulevaisuudessa auttaa esimerkiksi haavojen parantamisessa.

– Jos ymmärtäisimme haavoittuneiden solujen huutoa, se avaisi ovia, joiden olemassaolosta emme edes tienneet, Yu sanoo.

Lue myös:

Katso myös: Koska haavaa kannattaa käydä näyttämässä lääkärille?

0:47 Mehiläisen yleislääketieteen erikoislääkäri Marja Ahava kertoo, milloin haavan kotihoito ei enää riitä.

Lähteet: University of Massachusetts Amherst, Proceedings of the National Academy of Sciences