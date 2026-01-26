Trump puhuu aivan toisella tavalla kuin valtionjohtajilta on totuttu. Asiantuntijoista hän on aikamme kuva.

Poliittisen retoriikan tutkija Tuure Äikäksen mukaan Trumpin retoriikka on erityisesti tunnevaikuttamista. Tunteet ovat Trumpin puheen kulmakivi.

– Hän on erittäin hyvä sanoittamaan äänestäjien huolia ja liittämään ne erilaisiin kriisikehystyksiin, Äikäs arvioi Huomenta Suomen haastattelussa.

Äikäksen mukaan kriisit ovat olennaisia Trumpin retoriikalle. Hän yhdistää erilaisia poliittisia kysymyksiä yhteisiksi kriiseiksi, jonka ainoaksi ratkaisijaksi Trump antaa itsensä.

Trumpilla on hänen mukaansa myös jatkuva aggressiivinen kampanjatila käynnissä, oli hän sitten vallassa tai kampanjoimassa vaaleihin. Esimerkiksi toistuva ”me vastaan he” -asetelmien luominen on keskeinen osa Trumpin retoriikkaa.

”Jääkiekkokaukaloon hypännyt rymistelevä pelaaja omilla säännöillään”

Puhetaidon kouluttaja Juhana Torkki kertoo käyttävänsä Trumpia koulutuksissaan esimerkkinä siitä, miten ei tulisi toimia.

– Hän rikkoo aika röyhkeästi kaikkia totuttuja retoriikan periaatteita, Torkki toteaa.

– Ikään kuin jääkiekkokaukaloon on hypännyt rymistelemään pelaaja, joka pelaa peliä, mutta omilla säännöillään ja hyvin totutusta poikkeavasti.

Torkki kuvailee Trumpin hyvin härskisti rikkovan esimerkiksi kansainvälisen diplomatian hyvin hienovaraisia retorisia periaatteita.

Torkki pohtii, onko Trumpin sääntöjä rikkovan retoriikan menestyksen syy se, että hänen ei valtansa vuoksi tarvitse piitata retoriikan säännöistä. Hän uskoo, että tämä ”hillitön vapaus” voi vedota Trumpin ydinkannattajiin, eli niin sanottuihin magalaisiin.

– Hänessä nähdään tämmöinen alfajohtaja, joka on niin mahtava ja karismaattinen, että hän voi viis veisata kaikista normeista, koska hän on niin huikea.

"Trump on aikamme tuote"

Äikäs taas kytkisi Trumpin retoriikan osaksi pidempää yhdysvaltalaisen poliittisen retoriikan jatkumoa. Aiemmin Richard Nixon käytti eräänlaista koodikieltä, joiden avulla hän pystyi sanomaan vastareaktioita herättäviä asioita tarkoin valitun kielen avulla, ja näin tarvittaessa esimerkiksi kiistämään sanomansa olevan rasistista.

Äikäksestä Trump on tavallaan vienyt tätä kehitystä eteenpäin niin, ettei minkäänlaista koodikieltä enää tarvita, vaan hän puhuu asiansa täysin suoraan.

Trump on hänestä eräänlainen sosiaalisen median kyllästämän yhteiskunnan kuva.

– Trump on tavallaan kuin klikkiotsikko jossakin nettilehden uutisessa. Siinä on tunne, tarina, narratiivi pääosassa ja ne faktat ovat sitten siellä jossakin, jos niitä on ollenkaan.

Torkki on Äikäksen kanssa samoilla linjoilla.

– Trump on aikamme tuote. Hän tulee sieltä showbisneksestä ja tässä klikkiotsikoiden ajassa hän vetää tavallaan semmoista päättymätöntä show’ta ihan minuutti minuutilta.

– Me on luotu tällainen ympäristö, missä tällaisia ilmiöitä syntyy.

10:48 Haastattelussa Äikäs kysyy myös, missä määrin Trumpin poliittinen retoriikka on hänen onnistumisensa, missä määrin hänen vastapuolensa epäonnistuminen.