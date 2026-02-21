Taloustoimittaja Hannu Sokala kertoi Huomenta Suomessa, miten salaliittoteorioilla ja valheilla vaikutetaan politiikassakin.
Tietokirjailija ja taloustoimittaja Hannu Sokala ei säästellyt sanojaan Huomenta Suomessa, kun kertoi, millaisia asioita sai selville misinformaation levittämisestä tuoreinta tietokirjaansa Maailman 50 vaarallisinta valhetta (Nemo 2026) kirjoittaessaan.
– Ihmiset nielevät mitä kummallisimpia valeita nykypäivänä. Kyseessä on globaali-ilmiö. Valheista ja misinformaatiosta on tullut tärkeä osa kansainvälistä politiikkaa. Sillä halutaan vaikutta ihmismieliin, Sokala sanoi.
Sokalan mukaan misinformaation käyttäminen kuuluu populistiseen laitaoikeistoon ja sen perustoimintatapaan kaikkialla. Myös Suomessa.
– Sen ideana ei ole saavuttaa tuloksia muutamassa kuukaudessa tai parissa vuodessa, vaan ideana on horjuttaa länsimaista uskoa demokratiaan ja luoda yleistä epävarmuutta siihen, mitä ja ketä voi uskoa.