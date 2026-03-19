Sebastien Ogier jättää jälleen tänä vuonna useamman rallin MM-sarjan osakilpailun väliin.

Ogier, 42, on ajanut Toyotan WRC-tiimin osa-aikaisena kuljettajana vuodesta 2022. Viime vuonna ranskalainen voitti yhdeksännen maailmanmestaruutensa, vaikka hän jätti väliin kolme osakilpailua kauden aikana.

Toyota ilmoitti tähän vuoteen lähdettäessä, että Ogier ajaa yli puolet kauden 2026 osakilpailuista. Tämän vuoden kalenterissa on kaikkiaan 14 MM-rallia.

Nyt Ogierin suunnitelmasta on ilmennyt uusi paljastus. Ranskalaisen L’Equipe-lehden mukaan Ogier on kaavaillut ajavansa kymmenen MM-rallia kuluvalla kaudella.

Toyota-tähti jätti väliin helmikuussa ajetun Ruotsin MM-rallin, eikä hän ole mukana myöskään huhtikuun alkupuolella ajettavassa Kroatian asvalttikilpailussa. Ogier antoi selkeät perusteet sille, miksi hän ei suuntaa Kroatiaan.

– Nyt on loma, enkä todellakaan aio perua lomaani yhden rallin takia, Ogier ilmoitti.

Jos Ogierin suunnitelma kymmenen MM-rallin ohjelmasta toteutuu, tarkoittaa se sitä, että Kroatian osakilpailun jälkeen hän skippaa vielä kaksi kisaa.

Todennäköistä on, että Ogier tekee paluun Toyotan rattiin huhtikuun loppupuolella ajettavassa Kanariansaarten MM-rallissa, jossa hän oli viime vuonna kakkonen ylivoimaisen voiton ottaneen jälkeen.