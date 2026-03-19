Sebastian Aho rikkoi 700 tehopisteen rajan yön NHL-kierroksella.
Aho nousi ratkaisurooliin Pittsburgh Penguinsia vastaan pelatussa ottelussa. Suomalaistähti piti jatkoajalla pitkään kiekkoa ennen kuin syötti sen Sean Walkerille.
Walker täräytti pelivälineen suoraan syötöstä verkkoon ratkaisten näin 6–5-jatkoaikavoiton Carolinalle.
Syöttöpisteen myötä Aho rikkoi 700 tehopisteen rajan NHL:ssä vasta kahdeksantena suomalaispelaajana. Häntä aiemmin 700 runkosarjapisteeseen ovat yltäneet Teemu Selänne, Jari Kurri, Saku Koivu, Aleksander Barkov, Mikko Rantanen, Olli Jokinen ja Mikko Koivu.
Aho on tehnyt NHL-uransa aikana 745 ottelussa tehot 309+393. Suomalaistähti on operoinut NHL:ssä 0,94 pistekeskiarvolla. Yli 10 ottelua pelanneista pelaajista vain Kurri, Rantanen, Selänne ja Barkov ovat Ahon edellä kyseisessä tilastossa.
Tällä kaudella Aho on saalistanut 69 (24+45) tehopistettä 68 ottelussa.
Voittonsa myötä Carolina vankisti asemiaan itäisen konferrenssin kärkisijalla. Pittsburgh jatkaa samaisessa konferenssissa sijalla viisi.