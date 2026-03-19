Kevät on tullut ainakin Etelä-Suomeen yhdessä rysäyksessä, ja se on tuonut mukanaan myös Suomeen palaavia muuttolintuja.

Lintujen tunnistamiseen on tullut viime vuosina avuksi useita erilaisia kännykkäsovelluksia, jotka tunnistavat lintuja hämmästyttävän hyvin lauluäänen perusteella. Yksi näistä sovelluksista on '"Muuttolintujen Kevät" -sovellus, jota lintuharrastaja ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori Patrik Lauha on ollut kehittämässä.

Lauha kertoo MTV Uutisille, että sovellukset eivät itse asiassa analysoi varsinaista ääntä. Sen sijaan ne muuttavat äänisignaalin taajuuden ja ajan sisältäviksi spektrogrammikuviksi, jotka tekoälymallit sitten tunnistavat.

– Eri lintujen ääntelyt ja kaikki muutkin äänet muodostavat erilaisia kuvioita spektrogrammikuvaan, Lauha kertoo.

Lauhan mukaan tekoälymalleille on syötetty suuri määrä opetusaineistoa, miltä erilaisten lintujen äänet näyttävät spektrogrammikuvissa.

Malli oppii syhdistämään tietynlaiset muodot ja kuviot kuvassa tiettyyn lajiin ja sitä kautta tuottaa lajitunnistuksia.

"Suomi lintubongauksen kärkimaita"

Lauha kertoo, että Suomi on maailman johtavia maita lintubongauksessa. Suomessa on suuri määrä lintuharrastajia, jotka ovat pitkään tehneet työtä havaintoaineistojen keräämiseksi.

– Ovathan linnut nyt todella kiinnostavia. Helppo ymmärtää, miksi ihmiset siitä tykkäävät. Mutta sitä en osaa sanoa, miksi just täällä Suomessa meillä on näin hienot perinteet.

"Linnuila voi olla vaikka mitä asiaa toisilleen"

Sovellukset eivät kuitenkaan kerro sitä, mitä linnut laulullaan viestittävät.

– Useinhan lintujen viestit ovat ehkä aika yksinkertaisia. Siellä yritetään vaikka kumppania etsiä laululla tai sitten varoitetaan vaarasta. Mutta enhän minäkään sitä täydellisesti tiedä – linnuilla voi olla vaikka mitä asiaa toisilleen, mistä me emme tiedäkään mitään.

Lauha kertoo, että osa linnuista pystyy myös matkimaan toisia lajeja ja muita ääniä.

– Esimerkiksi viitakerttunen osaa matkia meidän kotoisia muita lintulajeja ja matkii sitten myös Afrikan matkoillaan tapaamia ulkomaalaisia lintulajeja.

Lauha kertoo, että myös esimerkiksi kottaraiset osaavat matkia monenlaisia eri äänilähteitä.

– Ihan laidasta laitaan voi tulla oikeastaan minkälaista vinkunaa tai säksätystä tahansa.

