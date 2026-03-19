HUS ja Keski-Suomen hyvinvointialue eivät yllä hoitotakuuseen määräajassa.

Laittoman pitkiksi venyneitä kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja ei saada purettua kaikilla alueilla määräaikaan mennessä.

Asiasta kertoi torstaina Uutissuomalainen (USU).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi viime vuoden lokakuussa uhkasakon uhalla, että HUSin ja yhdeksän hyvinvointialueen on saatava tilanne korjattua huhtikuun loppuun mennessä.

HUS-yhtymä ja Keski-Suomen hyvinvointialue kertoivat Uutissuomalaiselle, etteivät ne yllä hoitotakuuseen määräaikaan mennessä.

Keski-Suomesta arvioidaan, että jonot saadaan lainmukaiselle tasolle tämän vuoden aikana.

HUSista arvioidaan, että tilanteen korjaaminen venyy ensi vuodelle.

Kanta-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet olivat epävarmoja, yltävätkö he tavoitteeseen.

Loput uhkasakon alla olleista hyvinvointialueista ilmoittivat Uutissuomalaiselle, että jonotilanne saadaan korjattua määräaikaan mennessä.