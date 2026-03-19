Oikeudessa kuullaan torstaina oikeuslääkäriä ja syytetyn entistä naisystävää, joka todisti miehen verityötä.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatkaa tänään Espoon Nöykkiön murhan käsittelyä. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa.
Oikeudenkäynti alkoi eilen keskiviikkona, jolloin kuultiin muun muassa teosta syytetty mies.
Voit lukea oikeudenkäynnin kulusta keskiviikkona seuranta-artikkelista: Tuomari varoitti yleisöä Espoon järkyttävästä murhapuhelusta – "Se tappo sen!"
Henkirikos tapahtui 21. marraskuuta 2025. Parikymppisen miehen syytetään varhain aamulla puukottaneen entuudestaan tuntemansa 19-vuotiaan miehen kuoliaaksi yksityisasunnossa.
Poliisi on kuvaillut tekotapaa raa'aksi, sillä uhria oli puukotettu kymmeniä kertoja. Tekotavan vuoksi tapausta syytetään murhaksi. Poliisi on epäillyt teon motiiviksi mustasukkaisuutta.
Mies kiistää murhan, mutta myöntää syyllistyneensä tappoon.
Oikeuden on tänään määrä kuulla oikeuslääkäriä ja tekoa todistanutta syytetyn entistä seurustelukumppania, joka oli paikalla henkirikoksen aikana. On ennakoitu, että osa kuulemisista on pidetään suljetuin ovin.
