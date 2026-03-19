Venäjä uskoo Iranin sodan taivuttavan Ukrainan kompromissiin.
Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset rauhanneuvottelut Ukrainan sodan päättämiseksi ovat tauolla Iranin sodan vuoksi, kertoo Reuters venäläismedia Izvestijan mukaan.
Izvestija uutisoi, että Kreml on vahvistanut asian ja uskoo Iranin sodan taivuttavan Ukrainan kohti kompromissia.
Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän neuvottelija Kirill Dmitriev jatkaa kuitenkin investointi- ja talouskeskusteluita.
Ukraina ja Yhdysvallat eivät ole kommentoineet Venäjältä kantautuneita uutisia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on todennut olevansa tietoinen, että Yhdysvaltojen intressit ovat tällä hetkellä enemmän tai vähemmän Lähi-idässä.
Vielä viime viikolla Yhdysvallat ehdotti uutta kolmikantatapaamista tälle viikolle. Tapaaminen olisi ollut tarkoitus pitää joko Sveitsissä tai Turkissa.