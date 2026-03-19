Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä tapauksessa, jossa BMW:n moottori vaurioitui korjaamolla jakopään korjauksen jälkeen.
Kuluttaja vei vuonna 2013 käyttöönotetun BMW 328i:n korjaamolle marraskuussa 2024 jakopään korjausta varten. Korjauksen valmistuttua moottori kuitenkin rikkoutui koeajon aikana.
Kuluttajan mukaan moottorivaurio johtui siitä, ettei korjaamo ollut puhdistanut riittävästi öljypohjaa ja öljysihtiä rikkoontuneiden laahainten osista. Hänen arvionsa mukaan tämä aiheutti öljynkiertohäiriön ja moottorin leikkaamisen kiinni.
Paria vuotta aiemmin BMW:n jakopää oli tarkistettu, ja sähköisen vianmäärityksen mukaan moottori oli tuolloin kunnossa.
BMW-kuski vaati korjaamolta yhteensä 16 494,94 euron hyvitystä. Summa koostui sekä tehdystä korjauksesta että moottorin vaihdosta aiheutuneista kustannuksista.
Korjaamo kiisti väitteet ja katsoi toimineensa ammattitaitoisesti. Niinpä tapaus päätyi kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.