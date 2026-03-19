Lionel Messi rikkoi häikäisevän rajapyykin, kun hänen edustamansa Inter Miami pelasi Pohjois- ja Keski-Amerikan Champions Cupissa 1–1-tasapelin Nashville SC:n kanssa.
Messi laukoi pallon verkkoon jo 7. peliminuutilla. Argentiinalaistähden matala laukaus painui tarkasti oikeaan alakulmaan.
Maali oli Messin ammattilaisuran 900:s. Messistä tuli Cristiano Ronaldon jälkeen vasta historian toinen pelaaja, joka on yltänyt kyseiseen rajapyykkiin.
Messin maali ei siivittänyt Inter Miamia kuitenkaan voittoon, sillä Nashville venyi tasapeliin Cristian Espinosan osumalla.
Otteluparin yhteismaalit menivät tasan 1–1, mutta koska Champions Cupissa on käytössä vierasmaalisääntö, jatkaa Nashville otteluparista eteenpäin.