Niukasti jääkiekon SM-liigan suorasta puolivälieräpaikasta jäänyt JYP saattaa vielä saada tähtipelaajansa Leevi Tukiaisen takaisin miehistöönsä.

JYP päätti tiistaina runkosarjan 5–4-voittoon Ässistä, mutta koki kolmessa edellisessä ottelussaan tappiot Tapparalle, Ilvekselle ja KalPalle.

Samalla käsien ulottuvilla ollut paikka neljän parhaan joukossa karkasi ja jyväskyläläiset joutuvat aloittamaan kampeamisensa puolivälieriin ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta Pelicansia vastaan.

– Jyväskylässä pelataan edelleen. Viime vuonna ei pelattu, muistuttaa päävalmentaja Petri Matikainen.

Eipä tosiaan pelattu, pudotuspelejä siis. JYP on ollut tällä kaudella niin vahva, että toisinaan on unohtunut se, ettei takavuosien menestysseuraa ole nähty SM-liigan playoffseissa seitsemään vuoteen.

Toki vuoden 2020 pudotuspeleihin joukkue oli jo yltämässä, kunnes ne peruttiin koronapandemian takia.

JYP varmisti pudotuspelipaikkansa jo hyvän aikaa sitten, mutta kamppailu nelossijasta jäi lopulta vajaaksi.

Matikainen toivoo, että vaikeasta runkosarjan päätöksestä huolimatta pelaajat ottavat mahdollisuudestaan kaiken irti.

– Saa nähdä, toivottavasti jätkät osaavat nauttia tästä tilanteesta. Ainakin viime viikkoina siitä on puhuttu, ja on pyritty pelinkin kautta saamaan asioita sisään, että mitä se playoff-kiekko on.

– Meillä oli (runkosarjan lopussa) erittäin kovat joukkueet vastassa, mikä oli itse asiassa hyvä testi meille. Meiltä vähän uupui sellaisesta aikuismaisesta pelaamisesta palasia, mitkä tulevat olemaan perjantaina ihan a ja o.

– Meidän pitää saada niitä kuntoon. Jos emme saa, niin me emme pärjää. Niin se vain menee, Matikainen linjaa.

Loukkaantumishuolet helpottamassa

Jyväskyläläisyleisö on saanut nauttia kuluvalla kaudella poikkeuksellisesta taituruudesta, mutta sitä on samalla koeteltu myös tähtipelaajiensa loukkaantumisilla.

Kärkimiehistä Jere Lassila (20+38=58) ja Valtteri Ojantakanen (37+17=54) pelasivat täyden runkosarjan, mutta tutkaparista Leevi Tukiainen (29+15=44 pistettä) on ollut sivussa viimeisen kolmanneksen runkosarjasta ja pitkiä pätkiä sivussa ollut Santeri Huovila (5+37=42) pelasi vain hieman päälle puolet otteluista.

– Loukkaantumisia on ollut tosiaan. Kärkipelaajia on ollut tuossa pitempään pois, mutta ei se mitään, meillä on reserviä siinä, ja muut hoitavat sitten, päävalmentaja Matikainen kommentoi.

Huovila palasi runkosarjan lopussa pelaavaan kokoonpanoon, mutta Tukiaista ei ole nähty kaukalossa tammikuun lopun jälkeen. Matikaisen mukaan toivoa on, että maalitykki palaisi vielä tällä kaudella vahvistamaan joukkuetta.

– Kyllä minä luulen, että Tukiainen tänä keväänä vielä pelaa. En sen enempää lähde kommentoimaan. Päivä kerrallaan mennään.

3:34 JYPin päävalmentaja Petri Matikainen toivoo omiltaan enemmän "maturea" pudotuspeleissä.

Ottelusarjasta entistä seuraansa Pelicansia vastaan Matikainen odottaa erittäin kovaa. Joukkueet kohtasivat runkosarjassa neljästi jokaisen päättyessä kotivoittoon.

Helmikuussa Pelicans löylytti JYPiä Lahdessa peräti 9–2, mutta jyväskyläläiset saivat koottua rivinsä ja hoitivat jo seuraavana päivänä kotivoiton jatkoajalla maalein 3–2.

– Paha on joukkue. Meillä oli vaikeuksia heitä vastaan runkosarjassa, ja paha on porukka. Kova luistelemaan, kova tekemään töitä ja kokeneita pelaajia paljon. Kyllä tulee kova sarja, Matikainen ennakoi.

SM-liigan pudotuspelit käynnistyvät perjantaina. Muut ensimmäisen kierroksen parit ovat Lukko–HPK, KalPa–HIFK ja Ässät–Kiekko-Espoo. Runkosarjan kärkinelikko Tappara, KooKoo, SaiPa ja Ilves etenivät suoraan puolivälieriin.