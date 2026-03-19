Lola Odusoga joutui helmikuussa pankkikorttihuijauksen uhriksi. Nyt tapaukseen saatiin onnellinen loppu.

Vastikään Salattuihin elämiin hypännyt juontaja ja malli Lola Odusoga joutui helmikuussa pankkikorttihuijauksen uhriksi, minkä seurauksena hänen koko tilinsä tyhjeni.

Nyt tapaus sai onnellisen käänteen. Odusoga kertoo Instagramissa, että hänen tilinsä saldo on palautettu hänen tililleen.

– Yhtä rikosilmotusta, 33 päivää ja 287 pankkikorttitapahtuman reklamaatiota myöhemmin, sain rahani takaisin, Odusoga hehkuttaa.

– Korttinumeroita voidaan nykyään jakaa surutta eteenpäin varastettuna, kopioituna ja jopa arpomalla. Minkä tahansa näistä onnistuessa ja osuessa, tili tyhjennetään välittömästi pikkusummilla joiden ei ajatella herättävän huomiota, Odusoga varoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Odusoga kertoi helmikuussa, että hänen pankkikorttinsa kopioitiin ja korttinumerot pistettiin jakoon. Hän kertoi tehneensä tapahtuneen tiimoilta elämänsä ensimmäisen rikosilmoituksen.

– Tililtäni hävisi kerralla 287 kappaletta huijareiden tekemiä korttivelotuksia, eli tilini tyhjeni silmissä, Odusoga kertoi Instagram-julkaisussaan.