Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suhtautuu optimisesti siihen, että sopimus sodan lopettamiseksi Ukrainassa on mahdollista saada aikaan.
Donald Trump kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Ukrainan valtuuskunnan tapaaminen Floridassa päättyi myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa.
– Ukrainalla on joitakin vaikeita pieniä ongelmia, Trump sanoi toimittajille Yhdysvaltain presidentin virkakoneessa Air Force Onessa.
Mainitsemillaan ongelmilla Trump viittaa korruptiotutkintaan, jonka myötä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak jätti tehtävänsä aiemmin tällä viikolla.
– Mutta uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä sopimukseen, Trump jatkoi.
Yhdysvaltalainen virkamieslähde kertoi sunnuntaina, että Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa Moskovaan maanantaina. Witkoffin on määrä keskustella tiistaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
Aiemmin on kerrottu, että Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin on määrä esitellä Putinille Moskovassa uusi luonnos rauhansuunnitelmasta.