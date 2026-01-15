Huumekauppa pitäisi ottaa valtion monopoliksi, ehdottaa pitkäaikainen vihreiden poliitikko Osmo Soininvaara.

Taloustieteilijän, kirjailijan ja entisen peruspalveluministerin Osmo Soininvaaran mukaan huumeiden kieltäminen on lisännyt niiden käyttöä tai ainakin lisännyt niistä koituvia haittoja.

Soininvaara kommentoi asiaa nettisivuillaan julkaisemassaan blogissa.

Hänen mukaansa siitä kertoo esimerkiksi se, että "vaikka Suomen luonnossa kasvaa yleinen kaikkien saatavilla oleva huumesieni, sen käyttö on jäänyt aika vähäiseksi".

– Siitä ei ole tullut ongelmaa juuri siksi, että se on vapaasti saatavilla. Siksi kukaan ei voi saada suuria tuloja sen myynnistä eikä sitä siksi kannata kenellekään tuputtaa tai muuten markkinoida. Monet eivät sitä edes tunne, Soininvaara kirjoittaa.

Huumeen poistaminen markkinoilta ei Soininvaaran mukaan riitä vähentämään haittoja.

– Kun poliisi katkaisi menestyneellä operaatiolla vähäksi aikaa amfetamiinin tulon Suomeen, tyhjiön täytti Alfa PVP eli peukku. Ei olisi kannattanut.

Näin kävi Soininvaaran mukaan myös Yhdysvalloissa, jossa lääkkeenä myyty Oxycodoni aiheutti riippuvuutta ja sen määräämistä potilaille rajoitettiin.

– Lääkkeeseen lisättiin naloksonia estämään yliannostusta ja viemään lääkkeen tuottama euforia. Tämän seurauksena huumekuolemat kääntyivät jyrkkään kasvuun.

– Kun lääkettä ei enää saanut entiseen tapaan ja erityisesti koska se oli pilattu naloksonilla, käyttäjät siirtyivät heroiiniin ja fentanyyliin, jotka olivat vielä paljon vaarallisempia kuin jo sinänsä vaarallinen Oxycodoni.

Huumepolitiikan liberalisointi ei ole Soininvaaran mukaan lisännyt huumehaittoja.

– Sekä Alankomaat että Portugali raportoivat, että vaarallisten huumeiden käyttö on vähentynyt, kun kannabiksen myyminen on käytännössä laillistettu.

"Ihan mitä myrkkyä hyvänsä ei Huume-Alkossa myytäisi"

Soininvaara viittaa kirjoituksessaan The Economist -lehteen, joka on pitkään kirjoittanut, että on tyhmää antaa rikollisille monopoli huumekauppaan.

– Maailman huumekaupan arvo on noin kuusi prosenttia maailman kansantulosta. Se on niin valtava määrä rahaa, ettei mikään mahti pysty toimimaan sitä vastaan.

– Koska sotaa huumeita vastaan ei voi voittaa, huumeet kannattaa laillistaa ja ottaa rikollisten monopolista valtion monopoliksi. Mallina lehti pitää pohjoismaiden alkoholimonopoleja.

Soininvaara sanoo olleensa asiassa samaa mieltä jo pitkään.

– Aluksi ajatus tuntui vähän raflaavalta, mutta huumekaupan kehitys on osoittanut lehden olleen oikeassa.

"Huumeveikotkaan eivät ole typeryksiä"

Näkemykselle on hänen mukaansa paljon perusteita. Yksi on turvallisuus.

– On parempi, että huumeiden käyttäjät käyttävät vakiintuneita huumeita kuin kaiken maailman väärennöksiä, ja todella vaarallisia kotilaboratorioiden tuotteita.

– En usko, että kukaan käyttäisi peukkua, jos turvallisempia huumeita olisi saatavilla. Ihan mitä myrkkyä hyvänsä ei Huume-Alkossa tietenkään myytäisi.

Soininvaaran mukaan huumeveikotkaan eivät ole typeryksiä.

– He pyrkisivät välttämään vaarallisimpia huumeita, jos tarjolla olisi turvallisempia ja jos heitä ei huijattaisi.

Lisäksi kannustin edistää huumeiden käyttöä poistuisi.

– Jos huumeita saisi Alkosta tai sen kaltaisesta myymälästä, huumerikollisilta menisivät markkinat. Kenenkään ei kannattaisi tyrkyttää huumeita. Viittaan oopiumin ja madonlakin esimerkkeihin.

Riskinä valtion ahneus

Yhden riskin Soininvaara ideassaan näkee.

– Hallitus voisi nostaa valtion huumemonopolin tuottotavoitetta budjettia laatiessaan niin kuin se on nostanut valtiollisen uhkapelimonopolin (Veikkaus oy) tuottotavoitetta ja maksanut jopa bonuksia toimivalle johdolle mahdollisimman monen saattamisesta peliriippuvaiseksi.

Entä lopettaisiko huumeiden laillistaminen Soininvaaran mukaan laittoman huumekaupan?

– Kieltolain lopettaminen ei lopettanut alkoholin salakuljetusta kokonaan, mutta pudotti sen volyymiin muutamin prosentteihin entisestä.

– Romaanissa Täällä Pohjantähden alla Pentinkulmalla kaikki äänestivät kansanäänestyksessä kieltolain lopettamisen puolesta yhtä lukuun ottamatta. Se yksi oli kylän pirtutrokari.

Soininvaaran ehdotuksesta uutisoi ensin Iltalehti.

