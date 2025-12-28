



Verkon pimeiden ryhmien ihmiset paljastavat, mitä kaikkea on tarjolla – poikkeuksellinen dokumenttisarja avaa sovellusten salat Rikospaikka-dokumentti: Sumuinen Suomimarket näyttää, millaisia laittomuuksia tehdään suosituissa viestisovelluksissa. Julkaistu 7 minuuttia sitten Jere Silfsten jere.silfsten@mtv.fi Kolmiosaisessa uutuusdokumentissa uppoudutaan suosituissa viestisovelluksissa käytävään hämäräkauppaan. Sovellusten vaiettua maailmaa ei tavallisesti haluta ulkopuolisille näyttää, mutta nyt siihen saadaan tutustua ennennäkemättömällä tavalla. Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme. Sumuinen Suomimarket on kolmiosainen Rikospaikka-dokumentti, jossa toimittaja Jere Silfsten ottaa selville, mitä kaikkea tapahtuu yleisesti käytetyissä viestisovelluksissa. Viestisovelluksien pimeässä maailmassa rehottaa huumekauppa, mutta tämän lisäksi siellä on monia muitakin asioita, joista tavallisella tallaajalla ei ole minkäänlaista käsitystä. Usein tekojen motiivina on raha, mutta ei aina. OSA 1 Ensimmäisessä jaksossa tutustutaan nuoreen bentsoriippuvaiseen pariskuntaan, joka rahoittaa huumeriippuvuuttaan ryöstämällä seksinostajia. Viestisovelluksiin tehdyissä ilmoituksissa nuoren naisen kerrotaan suostuvan lähes mihin tahansa. Seksin ostaja ei kuitenkaan tiedä, että todellisuudessa hän joutuukin makuuhuoneeseen ryöstettäväksi. Katsoja pääsee myös seuraamaan, miten nuori mies tilaa internetistä isoja lasteja huumeita, jotka muut diilaavat eteenpäin viestisovellusten kautta.

Tutustumme myös "Herrasmiesliigaan", joka myy huumeita Snapchatissa. Asiakaskunnassa näkyy läpileikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta: huumeita ostavat niin tavalliset duunarit, perheelliset, julkkikset kuin menestyvät bisnesmiehetkin.

OSA 2

Alfa-pvp-huumetta käyttävä pariskunta päästää dokumentintekijän olohuoneeseensa, jossa näyttäytyy peukkuhuumeen karu todellisuus.

Tuhansien ihmisten käyttämän väärennetyn matkakortin luonut nuori tekijä kertoo, miten ja miksi teki HSL-feikkilipun. Kesken dokumentin kuvausten tekijä jää poliisille kiinni ja kertoo myöhemmin dokumentissa, mitä sitten tapahtui.

Nuorella Eerolla meni viime vuonna kokaiiniin yli 100 000 euroa. Seuraavaksi hän alkoi piikittää suoneen kaikkea mahdollista, kun samaan aikaan rahaa tuli sisään ovista ja ikkunoista. Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin jotain täysin muuta.

OSA 3

Turun yöelämässä vuosia portsarina toiminut mies kertoo öisestä huumemaailmasta ja siitä, miten hän suojeli julkkisravintoloitsijoita, kun heitä kiristettiin huumeiden käytöstä otetuilla salakuvilla.

Korkeasti koulutettu perheenisä elää kahta eri elämää, joilla ei ole mitään tekemistä keskenään ja jotka hän yrittää kaikin keinoin pitää visusti erillään.

Suomalainen nuori mies on osa ulkomaalaista rikollisliigaa, joka huijaa ihmisten sijoitukset.

Jere Silfsten MTV Uutiset Jere Silfsten on MTV Uutisten videotoimittaja ja dokumentintekijä. Jere ottaa mielellään vastaan kiinnostavia juttuvinkkejä!