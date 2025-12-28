Kolmiosaisessa uutuusdokumentissa uppoudutaan suosituissa viestisovelluksissa käytävään hämäräkauppaan.
Sovellusten vaiettua maailmaa ei tavallisesti haluta ulkopuolisille näyttää, mutta nyt siihen saadaan tutustua ennennäkemättömällä tavalla.
Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme.
Sumuinen Suomimarket on kolmiosainen Rikospaikka-dokumentti, jossa toimittaja Jere Silfsten ottaa selville, mitä kaikkea tapahtuu yleisesti käytetyissä viestisovelluksissa.
Viestisovelluksien pimeässä maailmassa rehottaa huumekauppa, mutta tämän lisäksi siellä on monia muitakin asioita, joista tavallisella tallaajalla ei ole minkäänlaista käsitystä. Usein tekojen motiivina on raha, mutta ei aina.
OSA 1
Ensimmäisessä jaksossa tutustutaan nuoreen bentsoriippuvaiseen pariskuntaan, joka rahoittaa huumeriippuvuuttaan ryöstämällä seksinostajia. Viestisovelluksiin tehdyissä ilmoituksissa nuoren naisen kerrotaan suostuvan lähes mihin tahansa. Seksin ostaja ei kuitenkaan tiedä, että todellisuudessa hän joutuukin makuuhuoneeseen ryöstettäväksi.
Katsoja pääsee myös seuraamaan, miten nuori mies tilaa internetistä isoja lasteja huumeita, jotka muut diilaavat eteenpäin viestisovellusten kautta.