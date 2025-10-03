Huumehoito vaatii panostuksia, peräänkuuluttavat asiantuntijat.

Alfa-PVP:n, jota huumeslangissa kutsutaan myös "peukuksi", on yleistyessään herättänyt monet Suomen pahenevaan huumetilanteeseen.

Tänään perjantaina julkaistaan Suomalaisen Tiedeakatemian tiedettä tiiviisti -tietokooste siitä, miten huumeongelmaa voitaisiin hoitaa tutkimuspohjaisesti.

Huomenta Suomen haastattelussa tavoista puuttua tilanteeseen kertoivat huumetilanteesta tietoa keränneet tiimipäällikkö, dosentti Jouni Turunen A-klinikkasäätiöstä ja johtava asiantuntija, dosentti Tuukka Tammi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

"Aineiden kanssa painivien ongelmiin ei riittävästi apua"

Jouni Turunen kertoo haastattelussa, että huumehoidon saamisessa on ollut jo tovin ongelmia. Iso haaste on viive: hoidontarpeen arviointi, lähetteen saaminen ja lopulta hoitopaikan saaminen on voinut kestää pitkäänkin.

Hän kehuu Helsingin kaupunkia, joka on asettanut tavoitteeksi sen, että apua tarvitseva saa yhdessä päivässä lähetteen laitoshoitoon.

Tuukka Tammi kertoo, että päihdehoidon resurssit Suomessa ovat heikentyneet. Tämä koskee erityisesti pitkäaikaista laitoskuntoutusta. Samalla haaste on, että millaista hoitoa erilaisiin ongelmiin tulisi tarjota. Hän perää kokeilua ja tutkimusta uusien hoitomuotojen kehittämiseksi.

– Stimulanttiriippuvuuteen, amfetamiinin tai sen kaltaisten aineiden kanssa painiskelevien ihmisten ongelmiin ei ole riittävästi apua, hän sanoo.

Alfa-PVP vain jäävuoren huippu

Alfa-PVP on vain jäävuoren huippu, joka on tehnyt näkyväksi Suomen huumeongelman, sanoo Tammi.

Hän kertoo Suomen huumetilanteen pahentuneen jo pitkään, ja kaduilla huumeita käyttäviä kohtaavat ammattilaiset kertovat tapaavansa enenevässä määrin huonovointisia ihmisiä. Alfa-PVP on muuttanut tilannetta niin, että asia on myös mattimeikäläisen huomattavissa, sillä sen haitat näkyvät aiempaa paremmin myös muille kuin yhteiskunnan marginaalissa eläville.

Tammi muistuttaa, että Suomessa käytettävät huumeet ovat yhä pääasiassa vanhat tutut: kannabis, amfetamiini ja buprenorfiini. Alfa-PVP ei voimakkaasta kasvustaan huolimatta ole niitä syrjäyttänyt.

Tutkija: Psykoosiriski kuuluu tehopiristeiden luonteeseen

Jouni Turunen kertoo, että alfa-PVP:ssä huomion ovat herättäneet käyttöön liittyvät erilaiset käytöshäiriöt ja ainetta käyttäville koituvat seuraukset käytöstä.

Julkisuudessa on kerrottu paljon alfa-PVP:tä käyttävien kärsimistä psykoottisista oireista. Tammi arvioi, että nämä oireilut liittyvät stimulanttien luonteeseen ylipäänsä.

– Ne ovat vahvoja piristeitä. Jos käytetään piristettä pitkään, aiheuttaa sen, ettei nukuta tai välttämättä syödä. Jos ihminen on mistä tahansa syystä vuorokausia huonolla unella ja ravinnolla, niin kyllähän se psykoosiriski kasvaa koko ajan. Alfa-PVP:n osalta se näyttää olevan voimakkaampi kuin amfetamiinin osalta.

Hän muistuttaa, että nämä havainnot perustuvat lähinnä tapauskertomuksiin. Tarkkaa tietoa huumeen vaikutuksista ja niiden yleisyydestä voi olla vaikea saada, jo pelkästään Suomessa tyypillisen sekakäytön vuoksi.

– Aika paljonhan tässä on tällaista anekdoottitietoa, mistä ei ihan varmaksi voi tietää, milloin on ollut kyseessä mikäkin.