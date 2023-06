Vihreiden entiset puheenjohtajat pohtivat syitä puolueen heikkoon kannatukseen – "Vähän hölmöllä tavalla käännytty sisäänpäin"

Vihrät saa lauantaina 10.6. uuden puheenjohtajan, kun Seinäjoella puoluekokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valitaan joko Saara Hyrkkö tai Sofia Virta . Takana on puolueen kannatusta rasittanut hallituskausi, sekä eduskuntavaalit, jotka söivät mahdollisesti pienten puolueiden kannatusta.

– Politiikka on mennyt sellaiseksi 24-tuntiseksi työksi. Sellaisessa ei kunnolla pysty keskittymään ja se on ikävä asia. On huolestuttavaa, jos tämä karkottaa lahjakkaita ja päteviä ihmisiä politiikan ulkopuolelle ja jäljelle jää niitä, jotka ovat enemmän kiinnostuneita julkisuudesta, Soininvaara sanoo.