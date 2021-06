Vihreiden ex-puheenjohtajat kertovat, miksi puolue kärsi kipeän vaalitappion – "Pidän tätä hirveän suurena virheenä"

"Puolueiden pitää osallistua kaikkeen yhteiskunnalliseen keskusteluun"

Taustalla on Soininvaaran mukaan ollut myös huonoa tuuria, sillä talousosaajia on pudonnut pois eduskunnasta ja valtuustoista.

"Suomen poliittisessa kentässä iso aukko, joka olisi vihreille luonteva paikka"

– Tälle on mielestäni iso aukko poliittisessa kentässä. Siinä on mielestäni vihreille luonteva paikka. Vasemmalla ei ole kauheasti tilaa. Se on jo valmiiksi paalutettu, kun siellä on vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit.